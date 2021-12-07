https://ria.ru/20211207/vzryv-1762510376.html
В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв - РИА Новости, 07.12.2021
В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:48
2021-12-07T10:48
2021-12-07T12:42
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура региона."Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций в квартире. Пожара и задымления не обнаружено. Погибших нет. Эвакуация жителей дома не проводилась", — говорится в пресс-релизе.По предварительным данным, пострадал один человек, его с ожогом доставили в специализированный центр Приволжского медицинского университета.Следователи СК установили, что хозяин квартиры поставил на газовую плиту посуду с жидкостью, которая при кипении затушила огонь. В то же время они не исключили, что хлопок произошел, когда мужчина попытался закурить сигарету. На месте ЧП продолжают работать криминалисты.
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происшествия, нижний новгород
10:48 07.12.2021 (обновлено: 12:42 07.12.2021)
В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
В доме в Нижнем Новгороде взорвался газ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости.
Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
, сообщает прокуратура региона.
"Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций в квартире. Пожара и задымления не обнаружено. Погибших нет. Эвакуация жителей дома не проводилась", — говорится в пресс-релизе.
По предварительным данным, пострадал один человек, его с ожогом доставили в специализированный центр Приволжского медицинского университета.
Следователи СК установили, что хозяин квартиры поставил на газовую плиту посуду с жидкостью, которая при кипении затушила огонь.
В то же время они не исключили, что хлопок произошел, когда мужчина попытался закурить сигарету. На месте ЧП продолжают работать криминалисты.