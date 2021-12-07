https://ria.ru/20211207/vzryv-1762510376.html

В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв - РИА Новости, 07.12.2021

В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:48

2021-12-07T10:48

2021-12-07T12:42

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура региона."Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций в квартире. Пожара и задымления не обнаружено. Погибших нет. Эвакуация жителей дома не проводилась", — говорится в пресс-релизе.По предварительным данным, пострадал один человек, его с ожогом доставили в специализированный центр Приволжского медицинского университета.Следователи СК установили, что хозяин квартиры поставил на газовую плиту посуду с жидкостью, которая при кипении затушила огонь. В то же время они не исключили, что хлопок произошел, когда мужчина попытался закурить сигарету. На месте ЧП продолжают работать криминалисты.

https://ria.ru/20211207/ballon-1762492648.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород