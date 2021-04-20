https://ria.ru/20210420/rebenok-1729023913.html

Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка

Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка

Тело ребенка нашли под завалами жилого дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа и частично обрушились несколько квартир, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T02:44

2021-04-20T02:44

2021-04-20T03:49

взрыв в жилом доме в нижегородской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Тело ребенка нашли под завалами жилого дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа и частично обрушились несколько квартир, сообщает МЧС России.Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном здании, в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. Как позднее заявили в МЧС, открытое возгорание ликвидировано.По информации МЧС, пострадали семь человек. В больницу доставили четырех детей из одной семьи. Девочку в возрасте 2,5 месяца извлекли из-под завала, у нее ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. У мальчика 2,5 лет - черепно-мозговая травма, еще один ребенок получил травму правого голеностопного сустава. Четвертый ребенок не получил никаких травм.Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Родственникам погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие при взрыве получат материальную помощь по 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210420/vzryv-1729022634.html

нижегородская область

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взрыв в жилом доме в нижегородской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия