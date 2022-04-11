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Число погибших при взрыве бытового газа в Ступино выросло до двух человек

Число погибших при взрыве бытового газа в Ступино выросло до двух человек - РИА Новости, 11.04.2022

Число погибших при взрыве бытового газа в Ступино выросло до двух человек

Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Московской области. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T07:40

2022-04-11T07:40

2022-04-11T09:03

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

ступино

россия

взрыв газа в жилом доме в ступино

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Московской области."Пострадали семь человек, двое из них погибли", — уточнили в ведомстве.В экстренных службах РИА Новости рассказали, что, по предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа из-за неисправного оборудования. Сначала было известно об одном погибшем.Взрыв прогремел в 05:54 в квартире на четвертом этаже по адресу Центральный переулок, 4. В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка.К ликвидации последствий ЧП привлекли 59 человек и 20 единиц техники. Прокуратура Московской области начала проверку.Губернатор региона Андрей Воробьев написал в телеграм-канале, что держит ситуацию на контроле.

https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html

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московская область (подмосковье)

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