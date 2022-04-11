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Число погибших при взрыве бытового газа в Ступино выросло до двух человек
Число погибших при взрыве бытового газа в Ступино выросло до двух человек - РИА Новости, 11.04.2022
Число погибших при взрыве бытового газа в Ступино выросло до двух человек
Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Московской области. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T07:40
2022-04-11T07:40
2022-04-11T09:03
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
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россия
взрыв газа в жилом доме в ступино
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Московской области."Пострадали семь человек, двое из них погибли", — уточнили в ведомстве.В экстренных службах РИА Новости рассказали, что, по предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа из-за неисправного оборудования. Сначала было известно об одном погибшем.Взрыв прогремел в 05:54 в квартире на четвертом этаже по адресу Центральный переулок, 4. В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка.К ликвидации последствий ЧП привлекли 59 человек и 20 единиц техники. Прокуратура Московской области начала проверку.Губернатор региона Андрей Воробьев написал в телеграм-канале, что держит ситуацию на контроле.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), ступино, россия, взрыв газа в жилом доме в ступино
07:40 11.04.2022 (обновлено: 09:03 11.04.2022)
Число погибших при взрыве бытового газа в Ступино выросло до двух человек
МЧС сообщило о двух погибших и пяти пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ступино
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в Ступино, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Московской области.
"Пострадали семь человек, двое из них погибли", — уточнили в ведомстве.
В экстренных службах РИА Новости рассказали, что, по предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа из-за неисправного оборудования. Сначала было известно об одном погибшем.
Взрыв прогремел в 05:54 в квартире на четвертом этаже по адресу Центральный переулок, 4. В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 59 человек и 20 единиц техники. Прокуратура Московской области
начала проверку.
Губернатор региона Андрей Воробьев
написал в телеграм-канале, что держит ситуацию на контроле.