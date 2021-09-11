https://ria.ru/20210911/elets-1749630642.html
Число погибших при взрыве под Ельцом выросло до трех человек
Число погибших при взрыве под Ельцом выросло до трех человек - РИА Новости, 11.09.2021
Число погибших при взрыве под Ельцом выросло до трех человек
Спасатели обнаружили под завалами тело третьего погибшего при взрыве газа в двухэтажном доме под Ельцом, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T09:03
2021-09-11T09:03
2021-09-11T11:27
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили под завалами тело третьего погибшего при взрыве газа в двухэтажном доме под Ельцом, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Региональный главк СК подтвердил эту информацию. Умер мужчина 1935 года рождения.Также уже найдены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Пять человек госпитализировали, они в состоянии средней степени тяжести.Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьной в поселке Солидарность поступила в 0:52. После взрыва бытового газа обрушился один подъезд, пожара не было.Всего там прописаны 47 человек, но не все из них проживали по этому адресу. На момент происшествия внутри могли находиться до 25 человек, эти данные не подтверждены. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.В ликвидации последствий происшествия задействовали около 260 человек и 58 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210911/bolnitsa-1749627414.html
елец
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
09:03 11.09.2021 (обновлено: 11:27 11.09.2021)
Число погибших при взрыве под Ельцом выросло до трех человек
Спасатели вытащили из-под завалов третьего погибшего при взрыве газа в доме под Ельцом
ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости.
Спасатели обнаружили под завалами тело третьего погибшего при взрыве газа в двухэтажном доме под Ельцом
, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
Региональный главк СК
подтвердил эту информацию. Умер мужчина 1935 года рождения.
Также уже найдены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.
По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Пять человек госпитализировали, они в состоянии средней степени тяжести.
Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьной в поселке Солидарность поступила в 0:52. После взрыва бытового газа обрушился один подъезд, пожара не было.
Всего там прописаны 47 человек, но не все из них проживали по этому адресу. На момент происшествия внутри могли находиться до 25 человек, эти данные не подтверждены. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.
В ликвидации последствий происшествия задействовали около 260 человек и 58 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.