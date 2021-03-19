https://ria.ru/20210319/khimki-1601947380.html

При взрыве в Химках погибли два человека

При взрыве в Химках погибли два человека

Два человека, по предварительными данным, погибли, еще двое пострадали в результате взрыва газа в Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:51

2021-03-19T11:51

2021-03-19T11:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в жилом доме в химках

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Два человека, по предварительными данным, погибли, еще двое пострадали в результате взрыва газа в Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что при обрушении погиб один человек, из-под завалов спасли ребенка. Позже представитель экстренных служб сообщил, что из-под завалов извлекли второго ребенка, он был без сознания."В результате взрыва в Химках пострадали четыре человека, из них двое скончались на месте", - сказал собеседник агентства. По его словам, один из погибших - ребенок 3 лет, среди пострадавших - подросток 12 лет.

химки

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2021

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Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках Кадры пожара после взрыва в многоэтажном доме в Химках 2021-03-19T11:51 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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