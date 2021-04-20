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В Нижегородской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ
В Нижегородской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ
Пожар в жилом доме в Нижегородской области, где взорвался газ, локализован на площади 900 квадратных метров, общий объем завалов достиг 1300 кубических метров,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:25
2021-04-20T00:25
2021-04-20T01:22
взрыв в жилом доме в нижегородской области
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Нижегородской области, где взорвался газ, локализован на площади 900 квадратных метров, общий объем завалов достиг 1300 кубических метров, сообщает МЧС России.Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. На месте происшествия возник пожар на площади около 1200 квадратных метров. По данным МЧС, пострадали семь человек - четыре взрослых и три ребенка, судьба одного ребенка остается неизвестной.
https://ria.ru/20210420/vzryv-1729018618.html
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия