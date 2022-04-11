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Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино
Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022
Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино
Причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ступино, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T07:44
2022-04-11T07:44
2022-04-11T07:55
взрыв газа в жилом доме в ступино
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ступино
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ступино, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования", — сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Прокуратура области начали проверку, подмосковные следователи также ведут проверку.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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взрыв газа в жилом доме в ступино, происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино
07:44 11.04.2022 (обновлено: 07:55 11.04.2022)
Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино
Причиной взрыва в жилом доме в Ступино стала утечка газа из-за неисправности оборудования