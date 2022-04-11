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Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино

Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино - РИА Новости, 11.04.2022

Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино

Причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ступино, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T07:44

2022-04-11T07:44

2022-04-11T07:55

взрыв газа в жилом доме в ступино

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ступино

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ступино, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования", — сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Прокуратура области начали проверку, подмосковные следователи также ведут проверку.

москва

московская область (подмосковье)

россия

ступино

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взрыв газа в жилом доме в ступино, происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино