Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/vzryv-1753311128.html
В Петербурге при взрыве газа пострадал один человек
В Петербурге при взрыве газа пострадал один человек - РИА Новости, 06.10.2021
В Петербурге при взрыве газа пострадал один человек
Полиция проводит проверку после ЧП с газом в жилом доме в Петербурге, в результате чего пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:30
2021-10-06T13:45
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753321076_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_220889beae7bac53f5178577ebbd938c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ЧП с газом в жилом доме в Петербурге, в результате чего пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.По данным ГУМЧС, в доме №57 по Рябовскому шоссе на третьем этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, было нарушено остекление окон. В трёхкомнатной отдельной квартире на кухне выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров. В 12.08 пожар был ликвидирован."Пострадавший мужчина проживает на четвертом этаже дома, он госпитализирован в больницу имени Джанелидзе. По предварительной информации, у него 30% ожогов тела", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.Прокуратура Красногвардейского района начала проверку.
https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753321076_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_894a5d7b9005b03517d6175eb59da782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург
12:30 06.10.2021 (обновлено: 13:45 06.10.2021)
 
В Петербурге при взрыве газа пострадал один человек

При взрыве бытового газа в жилом доме в Петербурге пострадал один человек

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ у жилого дома на Рябовском шоссе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв бытового газа
Сотрудники МЧС РФ у жилого дома на Рябовском шоссе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ЧП с газом в жилом доме в Петербурге, в результате чего пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
"По предварительным данным, произошло воспламенение бытового газа в квартире. В результате пострадал один человек, находившийся в указанной квартире. По факту произошедшего полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / В. Гальперин / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге
Взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / В. Гальперин
Перейти в фотобанк
Взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге
По данным ГУМЧС, в доме №57 по Рябовскому шоссе на третьем этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, было нарушено остекление окон. В трёхкомнатной отдельной квартире на кухне выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров. В 12.08 пожар был ликвидирован.
"Пострадавший мужчина проживает на четвертом этаже дома, он госпитализирован в больницу имени Джанелидзе. По предварительной информации, у него 30% ожогов тела", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Прокуратура Красногвардейского района начала проверку.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 10:45
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
Лента новостейМолния