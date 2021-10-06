12:30 06.10.2021 (обновлено: 13:45 06.10.2021)
В Петербурге при взрыве газа пострадал один человек
При взрыве бытового газа в жилом доме в Петербурге пострадал один человек
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ у жилого дома на Рябовском шоссе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв бытового газа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ЧП с газом в жилом доме в Петербурге, в результате чего пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
"По предварительным данным, произошло воспламенение бытового газа в квартире. В результате пострадал один человек, находившийся в указанной квартире. По факту произошедшего полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.
Взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге
По данным ГУМЧС, в доме №57 по Рябовскому шоссе на третьем этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, было нарушено остекление окон. В трёхкомнатной отдельной квартире на кухне выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров. В 12.08 пожар был ликвидирован.
"Пострадавший мужчина проживает на четвертом этаже дома, он госпитализирован в больницу имени Джанелидзе. По предварительной информации, у него 30% ожогов тела", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Прокуратура Красногвардейского района начала проверку.
11 сентября, 10:45Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году