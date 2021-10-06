https://ria.ru/20211006/vzryv-1753311128.html

В Петербурге при взрыве газа пострадал один человек

В Петербурге при взрыве газа пострадал один человек - РИА Новости, 06.10.2021

В Петербурге при взрыве газа пострадал один человек

Полиция проводит проверку после ЧП с газом в жилом доме в Петербурге, в результате чего пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:30

2021-10-06T12:30

2021-10-06T13:45

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ЧП с газом в жилом доме в Петербурге, в результате чего пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.По данным ГУМЧС, в доме №57 по Рябовскому шоссе на третьем этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, было нарушено остекление окон. В трёхкомнатной отдельной квартире на кухне выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров. В 12.08 пожар был ликвидирован."Пострадавший мужчина проживает на четвертом этаже дома, он госпитализирован в больницу имени Джанелидзе. По предварительной информации, у него 30% ожогов тела", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.Прокуратура Красногвардейского района начала проверку.

https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург