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При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек
При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек - РИА Новости, 11.08.2021
При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек
Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Первышов. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T08:27
2021-08-11T11:28
происшествия
краснодар
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Первышов.По его информации, этой ночью в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа."Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы", - написал Первышов в своем Telegram-канале.В доме проживют 53 человека, из них 10 детей. Пункт временного размещения организован в гостинице "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, затем они на автобусе отправились в гостиницу. На месте ЧП введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю."Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, её размер будет зависеть от ущерба", - заключил глава города.Следователи начали проверку по факту взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали, позже сообщаил СУСК по Кубани."Организована доследственная проверка по сообщению о хлопке, по предварительным данным, носящем бытовой характер, с последующим возгоранием в квартире жилого дома на улице Орджоникидзе в микрорайоне Пашковском, в результате которого погиб 25-летний местный житель и пострадали его родственники", - сообщил СУСК.По данным пресс-службы ведомства, в квартире погибший 25-летний мужчина проживал вместе с матерью и отчимом. По информации СУСК, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии."В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы", - добавляется в сообщении.
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происшествия, краснодар, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
08:27 11.08.2021 (обновлено: 11:28 11.08.2021)
 
При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек

Мэр Краснодара Первышев: один человек погиб при взрыве бытового газа в многоэтажном доме

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюПоследствия взрыва бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Первышов.
По его информации, этой ночью в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа.
"Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы", - написал Первышов в своем Telegram-канале.
В доме проживют 53 человека, из них 10 детей. Пункт временного размещения организован в гостинице "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, затем они на автобусе отправились в гостиницу. На месте ЧП введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю.
"Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, её размер будет зависеть от ущерба", - заключил глава города.
Следователи начали проверку по факту взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали, позже сообщаил СУСК по Кубани.
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"Организована доследственная проверка по сообщению о хлопке, по предварительным данным, носящем бытовой характер, с последующим возгоранием в квартире жилого дома на улице Орджоникидзе в микрорайоне Пашковском, в результате которого погиб 25-летний местный житель и пострадали его родственники", - сообщил СУСК.
По данным пресс-службы ведомства, в квартире погибший 25-летний мужчина проживал вместе с матерью и отчимом. По информации СУСК, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
"В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы", - добавляется в сообщении.
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