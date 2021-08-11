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При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек
При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек - РИА Новости, 11.08.2021
При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек
Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Первышов. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T08:27
2021-08-11T08:27
2021-08-11T11:28
происшествия
краснодар
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Первышов.По его информации, этой ночью в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа."Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы", - написал Первышов в своем Telegram-канале.В доме проживют 53 человека, из них 10 детей. Пункт временного размещения организован в гостинице "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, затем они на автобусе отправились в гостиницу. На месте ЧП введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю."Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, её размер будет зависеть от ущерба", - заключил глава города.Следователи начали проверку по факту взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали, позже сообщаил СУСК по Кубани."Организована доследственная проверка по сообщению о хлопке, по предварительным данным, носящем бытовой характер, с последующим возгоранием в квартире жилого дома на улице Орджоникидзе в микрорайоне Пашковском, в результате которого погиб 25-летний местный житель и пострадали его родственники", - сообщил СУСК.По данным пресс-службы ведомства, в квартире погибший 25-летний мужчина проживал вместе с матерью и отчимом. По информации СУСК, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии."В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы", - добавляется в сообщении.
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происшествия, краснодар, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
08:27 11.08.2021 (обновлено: 11:28 11.08.2021)
При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек
Мэр Краснодара Первышев: один человек погиб при взрыве бытового газа в многоэтажном доме
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре
, сообщил глава города Евгений Первышов.
По его информации, этой ночью в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа.
"Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы", - написал Первышов в своем Telegram-канале
.
В доме проживют 53 человека, из них 10 детей. Пункт временного размещения организован в гостинице "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, затем они на автобусе отправились в гостиницу. На месте ЧП введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России
по Краснодарскому краю
.
"Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, её размер будет зависеть от ущерба", - заключил глава города.
Следователи начали проверку по факту взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали, позже сообщаил СУСК по Кубани.
"Организована доследственная проверка по сообщению о хлопке, по предварительным данным, носящем бытовой характер, с последующим возгоранием в квартире жилого дома на улице Орджоникидзе в микрорайоне Пашковском, в результате которого погиб 25-летний местный житель и пострадали его родственники", - сообщил СУСК.
По данным пресс-службы ведомства, в квартире погибший 25-летний мужчина проживал вместе с матерью и отчимом. По информации СУСК, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
"В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы", - добавляется в сообщении.