https://ria.ru/20210811/vzryv-1745286686.html

При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек

При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек - РИА Новости, 11.08.2021

При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек

Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Первышов. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:27

2021-08-11T08:27

2021-08-11T11:28

происшествия

краснодар

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745294431_144:99:1025:594_1920x0_80_0_0_8b518b7ee4fe16b388b5aac727efa673.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Первышов.По его информации, этой ночью в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа."Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы", - написал Первышов в своем Telegram-канале.В доме проживют 53 человека, из них 10 детей. Пункт временного размещения организован в гостинице "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, затем они на автобусе отправились в гостиницу. На месте ЧП введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю."Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, её размер будет зависеть от ущерба", - заключил глава города.Следователи начали проверку по факту взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали, позже сообщаил СУСК по Кубани."Организована доследственная проверка по сообщению о хлопке, по предварительным данным, носящем бытовой характер, с последующим возгоранием в квартире жилого дома на улице Орджоникидзе в микрорайоне Пашковском, в результате которого погиб 25-летний местный житель и пострадали его родственники", - сообщил СУСК.По данным пресс-службы ведомства, в квартире погибший 25-летний мужчина проживал вместе с матерью и отчимом. По информации СУСК, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии."В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210810/kislorod-1745272470.html

https://ria.ru/20210807/vzryv-1744825712.html

краснодар

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия