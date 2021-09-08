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В доме в Подмосковье произошел взрыв газовоздушной смеси
В доме в Подмосковье произошел взрыв газовоздушной смеси - РИА Новости, 08.09.2021
В доме в Подмосковье произошел взрыв газовоздушной смеси
В городском округе Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:32
2021-09-08T09:03
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
россия
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В городском округе Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Инцидент произошел на улице 28 Июня."Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06:55", — сказал собеседник агентства.В МЧС уточнили РИА Новости, что после взрыва удалось спасти трех человек, включая двоих детей.Всех жильцов эвакуировали. На место ЧП также прибыли сотрудники Росгвардии, оцепившие территорию вокруг дома. Всего привлечены более 60 человек и 24 единицы техники. Прокуратура Московской области начала проверку. В округ приедут сотрудники управления Следственного комитета по Подмосковью и вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске
07:32 08.09.2021 (обновлено: 09:03 08.09.2021)
 
В доме в Подмосковье произошел взрыв газовоздушной смеси

В доме в городском округе Богородский в Подмосковье произошел взрыв газовоздушной смеси

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанкМногоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В городском округе Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице 28 Июня.
"Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06:55", — сказал собеседник агентства.
В МЧС уточнили РИА Новости, что после взрыва удалось спасти трех человек, включая двоих детей.
Всех жильцов эвакуировали. На место ЧП также прибыли сотрудники Росгвардии, оцепившие территорию вокруг дома. Всего привлечены более 60 человек и 24 единицы техники.
Прокуратура Московской области начала проверку. В округ приедут сотрудники управления Следственного комитета по Подмосковью и вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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