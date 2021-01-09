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В Крыму три человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В Крыму три человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:39
2021-01-09T11:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.Инцидент произошел рано утром в субботу.В пресс-службе отметили, что в результате взрыва повреждена крыша и частично стены. Открытого горения не было.Пострадавшие были извлечены из-под завалов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия

В Крыму три человека пострадали при взрыве газа в частном доме

11:39 09.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Инцидент произошел рано утром в субботу.
"По предварительной информации, в результате хлопка пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести доставлены в больницу", - сказали РИА Новости в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в результате взрыва повреждена крыша и частично стены. Открытого горения не было.
Пострадавшие были извлечены из-под завалов.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
 
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