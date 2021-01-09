https://ria.ru/20210109/vzryv-1592382290.html

В Крыму три человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В Крыму три человека пострадали при взрыве газа в частном доме

Три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:39

2021-01-09T11:39

2021-01-09T11:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.Инцидент произошел рано утром в субботу.В пресс-службе отметили, что в результате взрыва повреждена крыша и частично стены. Открытого горения не было.Пострадавшие были извлечены из-под завалов.

https://ria.ru/20201125/vzryv-1586201058.html

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия