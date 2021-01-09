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В Крыму три человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В Крыму три человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:39
2021-01-09T11:39
2021-01-09T11:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.Инцидент произошел рано утром в субботу.В пресс-службе отметили, что в результате взрыва повреждена крыша и частично стены. Открытого горения не было.Пострадавшие были извлечены из-под завалов.
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республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия