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СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани - РИА Новости, 09.04.2022
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СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани
СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани - РИА Новости, 09.04.2022
СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели мужчины при хлопке газовоздушной смеси в квартире... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T18:45
2022-04-09T18:45
происшествия
жилье
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели мужчины при хлопке газовоздушной смеси в квартире многоэтажного дома в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ранее региональное ГУМЧС информировало о пожаре в многоквартирном доме по улице Габишева, 7 в Казани, где погиб мужчина. По информации прокуратуры Татарстана, произошел хлопок газовоздушной смеси.Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.
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происшествия, жилье, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
18:45 09.04.2022
 
СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани

СК возбудил уголовное дело по двум статьям после ЧП с газом в многоэтажке в Казани

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели мужчины при хлопке газовоздушной смеси в квартире многоэтажного дома в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Ранее региональное ГУМЧС информировало о пожаре в многоквартирном доме по улице Габишева, 7 в Казани, где погиб мужчина. По информации прокуратуры Татарстана, произошел хлопок газовоздушной смеси.
"В квартире одного из домов на улице Габишева города Казани в результате хлопка бытового газа погиб 33-летний мужчина. По данному факту… возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.
 
ПроисшествияЖильеРоссияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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