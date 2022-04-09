https://ria.ru/20220409/delo-1782705301.html

СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани

СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани - РИА Новости, 09.04.2022

СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели мужчины при хлопке газовоздушной смеси в квартире... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T18:45

2022-04-09T18:45

2022-04-09T18:45

происшествия

жилье

россия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели мужчины при хлопке газовоздушной смеси в квартире многоэтажного дома в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ранее региональное ГУМЧС информировало о пожаре в многоквартирном доме по улице Габишева, 7 в Казани, где погиб мужчина. По информации прокуратуры Татарстана, произошел хлопок газовоздушной смеси.Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, жилье, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)