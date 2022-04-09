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СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани
СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани - РИА Новости, 09.04.2022
СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели мужчины при хлопке газовоздушной смеси в квартире... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T18:45
2022-04-09T18:45
2022-04-09T18:45
происшествия
жилье
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели мужчины при хлопке газовоздушной смеси в квартире многоэтажного дома в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ранее региональное ГУМЧС информировало о пожаре в многоквартирном доме по улице Габишева, 7 в Казани, где погиб мужчина. По информации прокуратуры Татарстана, произошел хлопок газовоздушной смеси.Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
СК возбудил уголовное дело после ЧП с газом в многоэтажке в Казани
СК возбудил уголовное дело по двум статьям после ЧП с газом в многоэтажке в Казани