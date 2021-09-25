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В Свердловской области в жилом доме взорвался газ
В Свердловской области в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 25.09.2021
В Свердловской области в жилом доме взорвался газ
Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T07:12
2021-09-25T07:12
2021-09-25T09:32
происшествия
свердловская область
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщают экстренные службы.Инцидент произошел на первом этаже, возгорания не было.В результате ЧП пострадал один человек, его доставили в больницу, еще 11 жильцов, включая двух детей, эвакуировали.Повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, несущие конструкции остались целыми, говорится в сообщении.
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происшествия, свердловская область
07:12 25.09.2021 (обновлено: 09:32 25.09.2021)
В Свердловской области в жилом доме взорвался газ
В Верхней Пышме под Екатеринбургом в жилом доме взорвался газ, пострадал один человек