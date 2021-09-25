https://ria.ru/20210925/gaz-1751738130.html

В Свердловской области в жилом доме взорвался газ

В Свердловской области в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 25.09.2021

В Свердловской области в жилом доме взорвался газ

Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T07:12

2021-09-25T07:12

2021-09-25T09:32

происшествия

свердловская область

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщают экстренные службы.Инцидент произошел на первом этаже, возгорания не было.В результате ЧП пострадал один человек, его доставили в больницу, еще 11 жильцов, включая двух детей, эвакуировали.Повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, несущие конструкции остались целыми, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область