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В Воронеже в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь
В Воронеже в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь - РИА Новости, 12.03.2022
В Воронеже в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь
Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже, обрушилось межэтажное перекрытие, произошел пожар, предварительно, погибли два человека, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T05:43
2022-03-12T06:00
происшествия
россия
воронеж
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже, обрушилось межэтажное перекрытие, произошел пожар, предварительно, погибли два человека, сообщили РИА Новости в МЧС России."В 3.31 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом двенадцатиподъездном панельном доме по адресу: город Воронеж, улица Хользунова, 88, с последующим горением. По предварительным причинам, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий 3-4-го этажей, произошел пожар на площади 120 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 5.13 открытое горение было ликвидировано. Из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибли в квартире, где произошло обрушение. Сейчас для жителей дома готовят пункты временного размещения.
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происшествия, россия, воронеж
05:43 12.03.2022 (обновлено: 06:00 12.03.2022)
 
В Воронеже в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь

В Воронеже в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь, погибли два человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже, обрушилось межэтажное перекрытие, произошел пожар, предварительно, погибли два человека, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"В 3.31 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом двенадцатиподъездном панельном доме по адресу: город Воронеж, улица Хользунова, 88, с последующим горением. По предварительным причинам, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий 3-4-го этажей, произошел пожар на площади 120 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 5.13 открытое горение было ликвидировано. Из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибли в квартире, где произошло обрушение. Сейчас для жителей дома готовят пункты временного размещения.
 
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