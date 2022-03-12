https://ria.ru/20220312/voronezh-1777785941.html

В Воронеже в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь

В Воронеже в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь - РИА Новости, 12.03.2022

В Воронеже в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь

Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже, обрушилось межэтажное перекрытие, произошел пожар, предварительно, погибли два человека, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T05:43

2022-03-12T05:43

2022-03-12T06:00

происшествия

россия

воронеж

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже, обрушилось межэтажное перекрытие, произошел пожар, предварительно, погибли два человека, сообщили РИА Новости в МЧС России."В 3.31 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом двенадцатиподъездном панельном доме по адресу: город Воронеж, улица Хользунова, 88, с последующим горением. По предварительным причинам, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий 3-4-го этажей, произошел пожар на площади 120 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в 5.13 открытое горение было ликвидировано. Из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибли в квартире, где произошло обрушение. Сейчас для жителей дома готовят пункты временного размещения.

россия

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, воронеж