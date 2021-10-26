https://ria.ru/20211026/dom-1756311293.html

В жилом доме в Балтийске произошел взрыв газа

В жилом доме в Балтийске произошел взрыв газа - РИА Новости, 26.10.2021

В жилом доме в Балтийске произошел взрыв газа

В Балтийске Калининградской области взорвался газ в жилом доме, пострадал один человек, сейчас его осматривают медики, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:30

2021-10-26T14:30

2021-10-26T15:51

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

балтийск

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Балтийске Калининградской области взорвался газ в жилом доме, пострадал один человек, сейчас его осматривают медики, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."На втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади около 50 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что идет эвакуация жильцов, из подъезда вывели шесть человек.К тушению пожара привлекли шесть подразделений. В 14:40 возгорание удалось ликвидировать."Хлопком повреждены балконы и остекление восьми квартир с первого по пятый этажи", — добавил представитель экстренных служб.По предварительным данным, причиной случившегося могла стать утечка.На место ЧП выехал глава региона Антон Алиханов.

https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html

калининградская область

балтийск

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Взрыв газа в жилом доме в Балтийске Взрыв газа произошел в жилом дома в Балтийске Калининградской области, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. "По предварительным данным, на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смести с последующим горением на площади около 50 квадратных метров", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в сейчас идет эвакуация жильцов. К тушению пожара привлекли шесть подразделений. 2021-10-26T14:30 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, балтийск