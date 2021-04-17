https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T20:24

2021-04-17T20:24

2021-04-17T21:14

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

справки

в мире

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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия.2021 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов. По данным местных СМИ, их обвиняют в работе на спецслужбы. 17 апреля Министерство иностранных дел Украины заявило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге, которому МИД РФ рекомендовал покинуть Россию за 72 часа начиная с 19 апреля.15 апреля в МИД Польши сообщили, что трех сотрудников посольства России в Варшаве объявили персонами нон грата. Соответствующую ноту вручили российскому послу Сергею Андрееву. Указано, что что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".15 апреля также стало известно, что Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, в числе которых — высылка десяти сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По данным СМИ, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну.30 марта вечером в Италии по подозрению в шпионаже был задержан российский офицер, работающий при посольстве в Риме. Вместе с ним был задержан и арестован капитан итальянских ВМС. Операция состоялась во время тайной встречи двух мужчин сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По информации местной газеты Corriere della Sera, итальянский капитан, помимо итальянских документов, якобы передавал россиянину секретные сведения из НАТО. Информация о контактах между ними поступила в итальянские спецслужбы несколько месяцев назад. Российское посольство подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. Дипломаты заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего, и выразили надежду, что это не отразится на отношениях России и Италии. Сообщается, что итальянского офицера арестовали, а россиянина выдворят из Италии.22 марта Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило, что власти страны вышлют двух российских дипломатов в связи со "шпионским скандалом". Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог. В ходе расследования было установлено, что два гражданина Российской Федерации осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран. Добавляется, что оба россиянина пользуются дипломатическим иммунитетом.8 февраля Швеция уведомила российского посла, что дипломат из российского посольства должен покинуть Швецию, это является "четким ответом на неприемлемое решение" выслать шведского дипломата из РФ, сообщила глава МИД страны Анн Линде. В этот же день Польша объявила персоной нон грата сотрудника консульства России в Познани, а МИД ФРГ объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Берлине в ответ на решение России от 5 февраля (в этот день Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях).21 января МИД Албании заявил, что высылает российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения им антикоронавирусных мер. В ведомстве сообщили, что связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность из-за нарушения предписаний со стороны сотрудника дипмиссии. Однако "вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры ". По сообщению МИД Албании, правительство страны приняло решение объявить российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов. Посольство России в Тиране заявило, что доказательств нарушений российским дипломатом мер против COVID-19 в Албании албанской стороной не предоставлено. В российском диппредставительстве указали, что решение албанских властей о высылке российского дипломата полагают необоснованным. 202018 декабря власти Болгарии приняли решение о высылке российского дипломата по подозрению в "шпионаже". В российском посольстве в Софии уточнили, что речь идет о военном, военно-воздушном и военно-морском атташе. Его объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В посольстве России назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе".10 декабря Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата с обязательством покинуть страну. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки. При этом, как отмечали в российском посольстве в Нидерландах, никаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила.23 сентября МИД Болгарии заявил, что высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Прокуратура Болгарии сообщала, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по 2020 год два гражданина РФ осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве. Отмечалось, что оба подозреваемых россиянина имеют дипломатический статус. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.24 августа газета Krone сообщила, что Вена впервые объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже. 27 августа стало известно, что он покинул Австрию.19 августа стало известно, что МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата. Уточнялось, что это связано со "шпионским скандалом". В ведомстве добавили, что россиянин работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".10 августа СМИ сообщили, что Словакия высылает трех российских дипломатов. Поводом для этого в словацком МИД назвали то, что действия этих дипломатов якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, пресс-секретарь ведомства Юрай Томага заявил, что в словацком генконсульстве в Санкт-Петербурге допускалось злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, речь идет о преступлении, совершенном на территории иного государства – члена НАТО и ЕС. 11 августа стало известно, что российские дипломаты, которых Словакия объявила персонами нон грата, покинули страну.5 июня правительство Чехии объявило двух сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон грата. Премьер республики Андрей Бабиш заявил, что высылка сотрудников российского посольства связана с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова. Позже чешские СМИ назвали имя этого человека – по их версии, это исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества Андрей Кончаков. Российское посольство в Праге назвало эти сообщения "вопиющими и гнусными" и попросило предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану, так как из-за развернутой в СМИ персональной травли ему начали поступать угрозы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.24 января Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом.20194 декабря МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, обосновав это недостаточным с точки зрения ФРГ сотрудничеством властей РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Убитый являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Позже немецкие власти установили, что он являлся исламистским террористом. По подозрению в этом убийстве был задержан гражданин России. По данным немецких СМИ, подозреваемый мог быть агентом российских спецслужб. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии не связано с российским государством и официальными органами.28 октября власти Болгарии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Это случилось после заявления генеральной прокуратуры Болгарии о том, что она прекращает расследование в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса. По данным на сайте болгарской прокуратуры, первый секретарь посольства России в Софии был обвинен в передачи данных российской разведке. По одной из версий, с сентября 2018 года он якобы собирал на территории Болгарии секретные сведения, составляющие гостайну.13 августа Служба безопасности Украины сообщила, что российский дипломат, работавший в генконсульстве РФ во Львове, объявлен персоной нон грата на Украине и уже покинул страну. По заявлению пресс-службы СБУ, он якобы занимался разведывательной деятельностью.201822 ноября Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности. Дипломат покинул территорию страны в течение 48 часов.4 октября стало известно, что голландские спецслужбы выслали из Нидерландов 13 апреля четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом у подозреваемых были дипломатические паспорта. Амстердам утверждал, что в числе прочего россияне пытались получить доступ к файлам расследования дела о крушении MH17.11 июля греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны и запрете еще двум дипломатам въезд в Грецию. Эти меры, по данным местных СМИ, связаны с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "служат ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции". Среди обвинений Афин в адрес дипломатов – попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.В марте 2018 года ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана в середине апреля. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Через несколько дней лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, национальные правительства решили проработать собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. 26 марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля" США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН – и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Власти Германии сообщили, что намерены выслать четырех российских дипломатов. По четыре дипломата должны были покинуть Францию и Польшу, по три – Литву и Чехию, по два – Данию, Италию и Нидерланды, по одному – Финляндию и Румынию. Украина выслала 13 сотрудников диппредставительства, Латвия – одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота". Эстония выслала из страны военного атташе посольства России. По данным Европейского совета, 14 из 28 стран – членов Евросоюза решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля". Также Канада решила выслать четырех российских дипломатов, а Австралия – двух. О высылке российского дипломата сообщила Грузия. Всего из США, ряда стран Европы и других государств было выслано более сотни дипломатов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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