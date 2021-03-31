https://ria.ru/20210331/italiya-1603584794.html

МИД Италии вызвал посла России после задержаний по делу о шпионаже

МИД Италии вызвал посла России после задержаний по делу о шпионаже

МИД Италии вызвал к себе российского посла Сергея Разова, сообщил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:24

2021-03-31T11:24

2021-03-31T13:42

мид италии

рим

италия

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РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. МИД Италии вызвал к себе российского посла Сергея Разова, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Такое указание дал министр иностранных дело Луиджи Ди Майо после задержания российского дипломата по обвинению в шпионаже.Накануне итальянские карабинеры задержали двух человек: российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в том, что итальянский офицер передал россиянину секретную документацию в обмен на деньги. Как пишет Corriere della Sera, спецслужбы получили информацию о контактах между офицерами несколько месяцев назад. Капитан ВМС Италии якобы передавал россиянину не только итальянские документы, но и секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, а российского офицера, по сообщению издания, выдворят из страны.Российское посольство подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. Дипломаты заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего, и выразили надежду, что это не отразится на отношениях России и Италии.Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время — на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.

https://ria.ru/20210331/shpionazh-1603585850.html

https://ria.ru/20210323/shou-1602434781.html

рим

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид италии, рим, италия