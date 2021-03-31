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МИД Италии вызвал посла России после задержаний по делу о шпионаже
МИД Италии вызвал посла России после задержаний по делу о шпионаже
МИД Италии вызвал к себе российского посла Сергея Разова, сообщил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:24
2021-03-31T13:42
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РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. МИД Италии вызвал к себе российского посла Сергея Разова, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Такое указание дал министр иностранных дело Луиджи Ди Майо после задержания российского дипломата по обвинению в шпионаже.Накануне итальянские карабинеры задержали двух человек: российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в том, что итальянский офицер передал россиянину секретную документацию в обмен на деньги. Как пишет Corriere della Sera, спецслужбы получили информацию о контактах между офицерами несколько месяцев назад. Капитан ВМС Италии якобы передавал россиянину не только итальянские документы, но и секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, а российского офицера, по сообщению издания, выдворят из страны.Российское посольство подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. Дипломаты заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего, и выразили надежду, что это не отразится на отношениях России и Италии.Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время — на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.
https://ria.ru/20210331/shpionazh-1603585850.html
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мид италии, рим, италия

МИД Италии вызвал посла России после задержаний по делу о шпионаже

11:24 31.03.2021 (обновлено: 13:42 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид города Рима
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. МИД Италии вызвал к себе российского посла Сергея Разова, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Такое указание дал министр иностранных дело Луиджи Ди Майо после задержания российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 12:11
Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2018-2021 годах
Накануне итальянские карабинеры задержали двух человек: российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в том, что итальянский офицер передал россиянину секретную документацию в обмен на деньги.
Как пишет Corriere della Sera, спецслужбы получили информацию о контактах между офицерами несколько месяцев назад. Капитан ВМС Италии якобы передавал россиянину не только итальянские документы, но и секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, а российского офицера, по сообщению издания, выдворят из страны.
Российское посольство подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. Дипломаты заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего, и выразили надежду, что это не отразится на отношениях России и Италии.
Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время — на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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