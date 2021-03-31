https://ria.ru/20210331/italiya-1603584794.html
МИД Италии вызвал посла России после задержаний по делу о шпионаже
МИД Италии вызвал посла России после задержаний по делу о шпионаже
МИД Италии вызвал к себе российского посла Сергея Разова, сообщил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:24
2021-03-31T11:24
2021-03-31T13:42
мид италии
рим
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_0:130:3112:1880_1920x0_80_0_0_72e2d3c3d8d22c5d72168284f58f0b6a.jpg
РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. МИД Италии вызвал к себе российского посла Сергея Разова, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Такое указание дал министр иностранных дело Луиджи Ди Майо после задержания российского дипломата по обвинению в шпионаже.Накануне итальянские карабинеры задержали двух человек: российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в том, что итальянский офицер передал россиянину секретную документацию в обмен на деньги. Как пишет Corriere della Sera, спецслужбы получили информацию о контактах между офицерами несколько месяцев назад. Капитан ВМС Италии якобы передавал россиянину не только итальянские документы, но и секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, а российского офицера, по сообщению издания, выдворят из страны.Российское посольство подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. Дипломаты заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего, и выразили надежду, что это не отразится на отношениях России и Италии.Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время — на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.
https://ria.ru/20210331/shpionazh-1603585850.html
https://ria.ru/20210323/shou-1602434781.html
рим
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155515/17/1555151736_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5328996bad4c6802d2fab26c9ec1933d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид италии, рим, италия