https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729487369.html
Чехия объявила о высылке около 70 сотрудников российского посольства
Чехия объявила о высылке около 70 сотрудников российского посольства
Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве, заявил глава МИД Якуб Кулганек. Высылка может коснуться около 70 человек. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:13
2021-04-22T16:13
2021-04-22T16:53
россия
чехия
в мире
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ПРАГА, 22 апр — РИА Новости. Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве, заявил глава МИД Якуб Кулганек. Высылка может коснуться около 70 человек."Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства <...> в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения", — пояснил министр.Покинуть страну нужно будет до конца мая, добавил он.В посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.Таким образом, из чешской столицы могут уехать 22 дипломата и 48 техслужащих, но точное число пока не называется.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным. В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В Праге рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/chekhiya-1729463225.html
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россия, чехия, в мире
ПРАГА, 22 апр — РИА Новости.
Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве, заявил глава МИД Якуб Кулганек
. Высылка может коснуться около 70 человек.
"Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства <...> в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения", — пояснил министр.
Покинуть страну нужно будет до конца мая, добавил он.
В посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.
Таким образом, из чешской столицы могут уехать 22 дипломата и 48 техслужащих, но точное число пока не называется.
На прошлой неделе Чехия
обвинила Россию
в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон
разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага
выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.
В ответ Москва
объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова
охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
В Праге рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО
и предложил
альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.