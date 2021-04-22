https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729487369.html

Чехия объявила о высылке около 70 сотрудников российского посольства

Чехия объявила о высылке около 70 сотрудников российского посольства

Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве, заявил глава МИД Якуб Кулганек. Высылка может коснуться около 70 человек. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:13

2021-04-22T16:13

2021-04-22T16:53

россия

чехия

в мире

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ПРАГА, 22 апр — РИА Новости. Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве, заявил глава МИД Якуб Кулганек. Высылка может коснуться около 70 человек."Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства <...> в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения", — пояснил министр.Покинуть страну нужно будет до конца мая, добавил он.В посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.Таким образом, из чешской столицы могут уехать 22 дипломата и 48 техслужащих, но точное число пока не называется.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным. В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.В Праге рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/chekhiya-1729463225.html

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

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россия, чехия, в мире