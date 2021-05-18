https://ria.ru/20210518/diplomat-1732807663.html
Северная Македония высылает российского дипломата
Северная Македония высылает российского дипломата - РИА Новости, 18.05.2021
Северная Македония высылает российского дипломата
Северная Македония решила выслать российского дипломата, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:30
2021-05-18T14:30
2021-05-18T15:50
скопье
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Северная Македония решила выслать российского дипломата, передает агентство Блумберг."Северная Македония высылает российского дипломата", - передает агентство.Как сообщается, МИД Северной Македонии объявил 14 мая одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему 7 дней, чтобы покинуть страну. Ведомство не назвало причин принятого решения.Власти Северной Македонии высылают одного российского дипломата, российская сторона рассматривает ответные шаги, подтвердили РИА Новости в посольстве России в Скопье.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
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скопье, политика, россия, северная македония