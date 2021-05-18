Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/diplomat-1732807663.html
Северная Македония высылает российского дипломата
Северная Македония высылает российского дипломата - РИА Новости, 18.05.2021
Северная Македония высылает российского дипломата
Северная Македония решила выслать российского дипломата, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:30
2021-05-18T15:50
скопье
политика
россия
северная македония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142729_0:110:3070:1837_1920x0_80_0_0_5bf074905d5ba802bafcf4f527506613.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Северная Македония решила выслать российского дипломата, передает агентство Блумберг."Северная Македония высылает российского дипломата", - передает агентство.Как сообщается, МИД Северной Македонии объявил 14 мая одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему 7 дней, чтобы покинуть страну. Ведомство не назвало причин принятого решения.Власти Северной Македонии высылают одного российского дипломата, российская сторона рассматривает ответные шаги, подтвердили РИА Новости в посольстве России в Скопье.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
скопье
россия
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142729_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3df04edcd87b85c389d51dc262c7a4dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скопье, политика, россия, северная македония

Северная Македония высылает российского дипломата

14:30 18.05.2021 (обновлено: 15:50 18.05.2021)
 
© Depositphotos / pawopa3336Монастырь Святого Наума в Северной Македонии
Монастырь Святого Наума в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / pawopa3336
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Северная Македония решила выслать российского дипломата, передает агентство Блумберг.
"Северная Македония высылает российского дипломата", - передает агентство.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
Как сообщается, МИД Северной Македонии объявил 14 мая одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему 7 дней, чтобы покинуть страну. Ведомство не назвало причин принятого решения.
Власти Северной Македонии высылают одного российского дипломата, российская сторона рассматривает ответные шаги, подтвердили РИА Новости в посольстве России в Скопье.
"Подтверждаем высылку властями Северной Македонии одного российского дипломата. Российская сторона рассматривает ответные шаги", - заявили агентству в диппредставительстве РФ во вторник.
 
СкопьеПолитикаРоссияСеверная Македония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния