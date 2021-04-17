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МИД Украины вышлет старшего дипломата российского посольства в Киеве
МИД Украины вышлет старшего дипломата российского посольства в Киеве
Старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с понедельника, сообщил МИД Украины. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:48
2021-04-17T19:57
олег николенко
россия
евгений енин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мид украины
санкт-петербург
в мире
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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с понедельника, сообщил МИД Украины.Ведомство связало эти меры с задержанием украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломат интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел, его задержали в пятницу. После этого российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, а Сосонюку рекомендовали покинуть Россию за трое суток начиная с 19 апреля. В украинском МИД инцидент назвали провокацией против консула."Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию России до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", — говорится в заявлении на сайте ведомства.В ФСБ указали, что Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
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Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
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олег николенко, россия, евгений енин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид украины, санкт-петербург, в мире

МИД Украины вышлет старшего дипломата российского посольства в Киеве

17:48 17.04.2021 (обновлено: 19:57 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с понедельника, сообщил МИД Украины.
Ведомство связало эти меры с задержанием украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломат интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел, его задержали в пятницу. После этого российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, а Сосонюку рекомендовали покинуть Россию за трое суток начиная с 19 апреля.
В украинском МИД инцидент назвали провокацией против консула.
"Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию России до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В ФСБ указали, что Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 17:08
Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных
 
Олег НиколенкоРоссияЕвгений ЕнинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МИД УкраиныСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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