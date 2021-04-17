https://ria.ru/20210417/ukraina-1728737226.html
МИД Украины вышлет старшего дипломата российского посольства в Киеве
МИД Украины вышлет старшего дипломата российского посольства в Киеве
Старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с понедельника, сообщил МИД Украины. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:48
2021-04-17T17:48
2021-04-17T19:57
олег николенко
россия
евгений енин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мид украины
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в мире
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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с понедельника, сообщил МИД Украины.Ведомство связало эти меры с задержанием украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломат интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел, его задержали в пятницу. После этого российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, а Сосонюку рекомендовали покинуть Россию за трое суток начиная с 19 апреля. В украинском МИД инцидент назвали провокацией против консула."Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию России до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", — говорится в заявлении на сайте ведомства.В ФСБ указали, что Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
https://ria.ru/20210417/konsul-1728732612.html
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Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
2021-04-17T17:48
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олег николенко, россия, евгений енин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид украины, санкт-петербург, в мире