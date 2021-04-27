https://ria.ru/20210427/konsul-1730130247.html

МИД Украины вышлет российского консула в Одессе

МИД Украины вышлет российского консула в Одессе

Консул России в Одессе получил статус персоны нон грата и должен покинуть Украину до 30 апреля. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:08

2021-04-27T13:08

2021-04-27T18:45

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Консул России в Одессе получил статус персоны нон грата и должен покинуть Украину до 30 апреля.В Киеве подчеркнули, что это стало ответом на аналогичные действия Москвы.Накануне Россия объявила "нежелательным лицом" сотрудника посольства Украины, он также должен уехать на родину до пятницы. Ранее Россия выдворила украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как сообщили в ФСБ, его задержали при получении информации закрытого характера. В ведомстве отметили, что его деятельность "враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника". Он покинул страну 21 апреля.В ответ украинские власти выразили протест и объявили персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Киеве, он тоже уехал 21 апреля.В последние недели между Москвой и Западом усилилось дипломатическое противостояние: об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Россия реагирует зеркально.Самый серьезный кризис наблюдается в отношениях Москвы и Праги: стороны выслали по несколько десятков человек. Чаще всего при этом используется механизм изменения статуса на персону нон грата, предусмотренный Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Это крайняя мера, которая позволяет принимающему государству в любое время и без объяснения причин сократить численность иностранных диппредставителей. Высылка может быть связана не только со шпионажем, но также служить символическим признаком неудовольствия.

https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729452559.html

https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729497073.html

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