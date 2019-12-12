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В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России
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РИА Новости

В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России

23:24 12.12.2019 (обновлено: 23:26 12.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Позиция Берлина в деле о высылке двух сотрудников посольства ФРГ в России в ответ на аналогичные действия по отношению к двум работникам дипмиссии РФ в Германии сомнительна, раскрытые подробности о личности убитого гражданина Грузии, из-за которого и произошел дипломатических конфликт, вызывают вопросы к властям, заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
Ранее МИД РФ сообщил о высылке из России двух дипломатов ФРГ. Решение принято в ответ на аналогичный шаг Берлина, который объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, обосновав это недостаточным с точки зрения ФРГ сотрудничеством властей РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.
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"С одной стороны, произошло обострение конфликта в связи с так называемым убийством в Тиргартене после того, как сначала Берлин выслал двух дипломатов Российской Федерации, а теперь Москва отреагировала соответствующими контрмерами. С другой стороны, кажется, обе стороны прилагают усилия, чтобы не довести эту полемику до кипения. Что касается убедительности Берлина в данном вопросе, то сомнения, конечно, уместны. Очевидно, что жертвой убийства в Тиргартене является исламистский террорист, как уже установили немецкие власти. Спрашивается, почему, несмотря на отклоненное ходатайство о предоставлении убежища, он, тем не менее, мог жить в Германии годами, очевидно, не опасаясь депортации", - заявил парламентарий.
По его словам, "недавно раскрытые подробности его (убитого – ред.) личности делают подход Берлина сомнительным". Депутат призвал Германию и Россию "полноценно сотрудничать в расследовании этого дела".
"Убийство в Тиргартене имеет все признаки провокации или, во всяком случае, подходит для этого. Это ни в коем случае не должно привести к дальнейшему ухудшению германо-российских отношений. Поэтому Берлин должен занять конструктивную, а не конфронтационную позицию в отношении Москвы", - считает Ной.
Убийство гражданина Грузии произошло 23 августа текущего года. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании, добавил президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Александер НойУбийство гражданина Грузии в БерлинеМИД РФБундестаг ГерманииДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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