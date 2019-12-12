В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России

Ранее МИД РФ сообщил о высылке из России двух дипломатов ФРГ. Решение принято в ответ на аналогичный шаг Берлина, который объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, обосновав это недостаточным с точки зрения ФРГ сотрудничеством властей РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.

"С одной стороны, произошло обострение конфликта в связи с так называемым убийством в Тиргартене после того, как сначала Берлин выслал двух дипломатов Российской Федерации, а теперь Москва отреагировала соответствующими контрмерами. С другой стороны, кажется, обе стороны прилагают усилия, чтобы не довести эту полемику до кипения. Что касается убедительности Берлина в данном вопросе, то сомнения, конечно, уместны. Очевидно, что жертвой убийства в Тиргартене является исламистский террорист, как уже установили немецкие власти. Спрашивается, почему, несмотря на отклоненное ходатайство о предоставлении убежища, он, тем не менее, мог жить в Германии годами, очевидно, не опасаясь депортации", - заявил парламентарий.