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Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году
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РИА Новости

Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году

12:47 10.12.2019 (обновлено: 12:50 10.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГодовщина теракта на станциях "Лубянка" и "Парк культуры"
Годовщина теракта на станциях Лубянка и Парк культуры
© РИА Новости / Максим Блинов
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29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошли два мощных взрыва.
В 07.57 мск на станции метро "Лубянка" был осуществлен взрыв во втором вагоне электропоезда, следовавшего по маршруту станция "Улица Подбельского" – станция "Юго-Западная". Взрыв произошел в именном поезде "Красная стрела". В момент трагедии он стоял на станции, из него уже была осуществлена высадка и посадка пассажиров. Машинист закрыл двери вагонов и приготовился отправлять поезд.
Второй взрыв произошел в 08.36 мск на станции метро "Парк культуры" в третьем вагоне электропоезда, следовавшего по маршруту станция "Юго-Западная" – станция "Улица Подбельского". Во время трагедии он стоял на станции с открытыми дверьми, происходила высадка пассажиров. Перед этим машинист объявил, что поезд дальше не пойдет и попросил всех выйти. К моменту взрыва большая часть пассажиров успела покинуть вагоны.
Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека. Более ста получили ранения разной степени тяжести.
На месте для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работали оперативные группы МЧС России, ФСБ России, МВД России. Всего к ликвидации последствий взрывов привлекались 657 человек и 187 единиц техники, от МЧС России – 342 человека и 100 единиц техники.
На местах происшествий работали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
После взрывов, движение поездов на центральном участке Сокольнической линии московского метрополитена было остановлено. Поезда следовали от станции "Комсомольская" до станции "Улица Подбельского" и от станции "Спортивная" до станции "Юго-Западная" в обоих направлениях. Движение между станциями "Спортивная" и "Комсомольская" не осуществлялось, все станции на этом участке были закрыты для входа и выхода пассажиров. Для обеспечения перевозок пассажиров между станциями "Парк Культуры" – "Спортивная" правительство Москвы организовало компенсационный автобусный маршрут "М".
Взрывы в московском метро не привели к разрушениям на станциях, поэтому их работа возобновлялась после разрешения правоохранительных органов. Восстановление движения проходило поэтапно, сначала, около 16.00 мск, был открыт участок от станции "Юго-Западная" до станции "Парк культуры", примерно тогда же на вход и выход пассажиров была открыта сама станция. Потом движение было восстановлено на участке от "Парка культуры" до "Комсомольской". К 17.00 мск столичный метрополитен объявил о том, что движение на линии восстановлено полностью, однако поезда не останавливались на станции "Лубянка", которая все еще была закрыта для входа и выхода пассажиров. В 17.10 ее тоже открыли.
В связи с взрывами в московском метро личный состав управлений внутренних дел был переведен на усиленный режим несения службы. Было увеличено число патрульных милиционеров на вокзалах и в столичных аэропортах, ужесточен паспортный режим.
В Москве был введен план "Вулкан", все станции метрополитена были обследованы кинологами на предмет обнаружения взрывчатки. Московские аэропорты усилили меры безопасности.
Железнодорожные вокзалы были взяты под особую охрану.
Дополнительные меры безопасности применялись и в других городах, в частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Северной Осетии, Минеральных Водах, Краснодарском крае.
30 марта 2010 года в Москве был объявлен днем траура по погибшим в результате терактов.
Следственными органами Следственного комитета по факту взрывов на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).
Потерпевшими по делу о теракте были признаны 168 человек.
Следователи на первоначальном этапе очень оперативно выполнили весь комплекс неотложных следственных действий, было назначено и проведено несколько десятков сложных судебных экспертиз, в том числе генетические и взрывотехнические, а также технические экспертизы видеозаписей, в том числе изъятых из вагонов метро. Это позволило быстро и с максимальной точностью установить причину взрывов и лиц, причастных к совершению преступлений.
По данным взрывотехнической экспертизы, мощность взрывного устройства, сработавшего на станции "Лубянка", составила до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте, а на станции "Парк культуры" – до двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомбы были начинены взрывчаткой на основе гексогена. В качестве поражающих элементов использовались болты и нарубленная арматура.
13 мая 2010 года директор ФСБ РФ доложил президенту РФ, что установлены все причастные к взрывам в московском метрополитене – как исполнители, так и организаторы. По данным силовых структур, на станции "Лубянка" подорвала себя уроженка Дагестана Мариам Шарипова, 1982 года рождения. Второй взрыв (на станции "Парк культуры") совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева), 1992 года рождения.
Организатором взрывов на станциях московского метрополитена являлся Магомедали Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он в феврале 2010 года сформировал и возглавил банду "Новокостекский джамаат" для совершения на территории России террористических актов.
Следствие выяснило, что местом проведения теракта был намеренно выбран метрополитен для создания большого общественного резонанса не только на территории России, но и за рубежом. Было установлено, что смертницы приводили в действие взрывные устройства именно в момент остановки поезда, когда и в вагонах, и на платформе сосредотачивалось наибольшее количество людей. Целью террористов было добиться как можно большего числа жертв. Проводя комплекс следственно-оперативных мероприятий, следователям удалось выйти на банду Вагабова. При задержании наиболее активные ее члены оказали сопротивление и вместе с главарем были ликвидированы правоохранительными органами.
6 февраля 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в московском метро в марте 2010 года. По данным следствия, именно он сопровождал террористок-смертниц Шарипову и Абдуллаеву из дагестанского города Кизляр в Москву, а также руководил их действиями непосредственно в день совершения терактов.
В сентябре 2013 года силовые структуры во время спецоперации уничтожили главу запрещенной в России террористической группировки "Имарат Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро.
27 марта 2019 года сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Дагестане еще одного члена бандгруппы Магомедали Вагабова, подозреваемого в совершении терактов в московском метро в 2010 году. Задержанный Магомед Нуров был доставлен в Москву, Мужчине предъявили обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов. По данным следствия, в его задачи входило сокрытие исполнителей теракта. Магомед Нуров полностью признал свою вину.
10 декабря президент России Владимир Путин заявил, что одним из организаторов взрывов в московском метро был убитый в Берлине гражданин Грузии.
Сорокалетнего гражданина Грузии застрелили в берлинском районе Моабит в августе. Через несколько дней задержали подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин, при котором нашли орудие убийства.
Как писал онлайн-журнал Spiegel, следствие считает, что это было заказное убийство, а заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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