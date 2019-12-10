Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году

Организатором взрывов на станциях московского метрополитена являлся Магомедали Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он в феврале 2010 года сформировал и возглавил банду "Новокостекский джамаат" для совершения на территории России террористических актов.