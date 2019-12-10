Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Убитый в Берлине гражданин Убитый в Берлине гражданин Грузии - боевик, он был одним из организаторов взрывов в московском метро, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в нормандском формате.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с российским лидером попросила содействия в расследовании преступления.

"Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек", - заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.

"Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно", - добавил президент. Он также указал, что Москва обращалась к Берлину с просьбой выдать организатора взрывов в метро, но не нашла понимания.

При этом Путин назвал некорректной высылку российских дипломатов из Германии на основании предварительных соображений.

Убийство в Берлине

Сорокалетнего гражданина Грузии застрелили в берлинском районе Моабит в августе. Через несколько дней задержали подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин, при котором нашли орудие убийства.

Как писал онлайн-журнал Spiegel , следствие считает, что это было заказное убийство, а заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

Позже то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы статьи сделали на основании того, что его имя, значащееся в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно опровергал связь между убийством и "официальной Россией". Он называл эти предположения "абсолютно беспочвенными", отметив, что они не имеют никакого отношения к российским властям.