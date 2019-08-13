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РИА Новости

В СВР не комментируют заявление о высылке российского дипломата с Украины

15:53 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкСотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России не комментирует заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о высылке российского дипломата, якобы занимавшегося разведывательной деятельностью.
"Мы не комментируем это сообщение", - сказал РИА Новости представитель пресс-бюро СВР.
Пресс-служба СБУ заявила во вторник, что российский дипломат объявлен персона нон грата на Украине и уже покинул страну. По заявлению украинской спецслужбы, "разоблачен" житель Львовской области, который якобы был завербован спецслужбами РФ в 2014 году и передавал собранные данные российскому разведчику, работавшему под "дипломатическим прикрытием" генконсульства РФ во Львове.
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