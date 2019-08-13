В СВР не комментируют заявление о высылке российского дипломата с Украины

"Мы не комментируем это сообщение", - сказал РИА Новости представитель пресс-бюро СВР.

Пресс-служба СБУ заявила во вторник, что российский дипломат объявлен персона нон грата на Украине и уже покинул страну. По заявлению украинской спецслужбы, "разоблачен" житель Львовской области, который якобы был завербован спецслужбами РФ в 2014 году и передавал собранные данные российскому разведчику, работавшему под "дипломатическим прикрытием" генконсульства РФ во Львове.