В СВР не комментируют заявление о высылке российского дипломата с Украины

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России не комментирует заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о высылке российского дипломата, якобы занимавшегося разведывательной деятельностью.
"Мы не комментируем это сообщение", - сказал РИА Новости представитель пресс-бюро СВР.
Пресс-служба СБУ заявила во вторник, что российский дипломат объявлен персона нон грата на Украине и уже покинул страну. По заявлению украинской спецслужбы, "разоблачен" житель Львовской области, который якобы был завербован спецслужбами РФ в 2014 году и передавал собранные данные российскому разведчику, работавшему под "дипломатическим прикрытием" генконсульства РФ во Львове.