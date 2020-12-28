https://ria.ru/20201228/vysylka-1591223142.html

МИД вызвал посла Болгарии из-за высылки российского дипломата

МИД вызвал посла Болгарии из-за высылки российского дипломата

МИД России вызвал посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина из-за высылки российского дипломата из Софии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:12

2020-12-28T14:12

2020-12-28T14:35

атанас крыстин

мид болгарии

софия (город)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

болгария

в мире

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. МИД России вызвал посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина из-за высылки российского дипломата из Софии, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Крыстин прибыл в здание на Смоленской площади. Его беседа с сотрудниками ведомства продлилась менее получаса.Комментировать ситуацию посол отказался.В середине декабря болгарская прокуратура сообщила, что подозревает гражданина России, обладающего дипломатическим статусом, в сборе военной информации. В российском посольстве в Софии уточнили, что речь идет о военном, военно-воздушном и военно-морском атташе. Его объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну.В посольстве России назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". В дипмиссии подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры.В сентябре МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. Тогда российский МИД в качестве ответной меры также выслал двух болгарских дипломатов.

https://ria.ru/20201218/bulgaria-1589967725.html

https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588668099.html

софия (город)

россия

болгария

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атанас крыстин, мид болгарии, софия (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире