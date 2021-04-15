https://ria.ru/20210415/polsha-1728483525.html
Польша объявила о высылке трех российских дипломатов
Польша объявила о высылке трех российских дипломатов
Трех сотрудников посольства России в Варшаве объявили персонами нон грата, сообщили в МИД Польши. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:32
2021-04-15T20:32
2021-04-15T22:35
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ВАРШАВА, 15 апр — РИА Новости. Трех сотрудников посольства России в Варшаве объявили персонами нон грата, сообщили в МИД Польши.Соответствующую ноту вручили российскому послу Сергею Андрееву, которого ранее вызвали во внешнеполитическое ведомство республики.Указано, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".Как сообщило агентство PAP со ссылкой на источники, вызов посла был "связан среди прочего с введением США новых санкций против России", а также с ситуацией на востоке Украины.Комментируя вызов российских послов во внешнеполитические ведомства Польши и Великобритании, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такую ситуацию "вассалитетом XXI века"."Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций — признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность", — добавила она.Ранее в четверг стало известно, что Вашингтон установил новые экономические ограничения против Москвы, которые включают в себя запрет американским финансовым учреждениям после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении.Также под санкции попали 32 физлица и компании. Помимо этого, США вышлют десять сотрудников российского посольства.Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на новые ограничения проработают, в ближайшее время о нем станет известно.
https://ria.ru/20210415/mid-1728482818.html
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россия, мид польши, в мире
ВАРШАВА, 15 апр — РИА Новости.
Трех сотрудников посольства России
в Варшаве
объявили персонами нон грата, сообщили в МИД Польши
.
Соответствующую ноту вручили российскому послу Сергею Андрееву, которого ранее вызвали во внешнеполитическое ведомство республики.
Указано, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".
Как сообщило агентство PAP со ссылкой на источники, вызов посла был "связан среди прочего с введением США
новых санкций против России", а также с ситуацией на востоке Украины
.
Комментируя вызов российских послов во внешнеполитические ведомства Польши и Великобритании, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такую ситуацию "вассалитетом XXI века".
"Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций — признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность", — добавила она.
Ранее в четверг стало известно, что Вашингтон установил новые экономические ограничения против Москвы, которые включают в себя запрет американским финансовым учреждениям после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении.
Также под санкции попали 32 физлица и компании. Помимо этого, США вышлют десять сотрудников российского посольства.
Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на новые ограничения проработают, в ближайшее время о нем станет известно.