Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html
Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже
Прокуратура Болгарии заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:42
2020-09-23T17:43
россия
безопасность
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577669871_0:131:1601:1031_1400x0_80_0_0_d1f3d7cc548e1697d70d5a575a36961b.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны, говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что оба подозреваемых россиянина имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.Главный прокурор Болгарии Иван Гешев в среду официально уведомил МИД страны об итогах расследования.
https://ria.ru/20200723/1574762234.html
За чем там шпионить?! За болгарским перцем?
22
Выслать всех болгарский дипломатов к ихней маме
17
20
россия
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577669871_0:0:1601:1200_1400x0_80_0_0_771718139fae45b4246cdfa3e86cf55a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, безопасность, болгария, в мире

Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

16:42 23.09.2020 (обновлено: 17:43 23.09.2020)
2654
© Фото : Ivan Geshev/TwitterГлавный прокурор Болгарии Иван Гешев
Главный прокурор Болгарии Иван Гешев - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Ivan Geshev/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Болгарии заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны, говорится в заявлении ведомства.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина Российской Федерации осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве.

Заявление прокуратуры Болгарии
Отмечается, что оба подозреваемых россиянина имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.
Главный прокурор Болгарии Иван Гешев в среду официально уведомил МИД страны об итогах расследования.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 09:10
МИД: в высылке дипломатов из Болгарии замешаны "внешние" игроки
950411667
Обсудить20
РоссияБезопасностьБолгарияВ мире
Популярные комментарии
За чем там шпионить?! За болгарским перцем?
23 сентября, 16:46
rralf4002
7140001
Выслать всех болгарский дипломатов к ихней маме
23 сентября, 16:46
Алексей СмирновАлексей Смирнов
1150001
Рекомендуем
Здание клиники Шарите в Берлине
МИД: Берлин не предоставил данные о "Новичке" в анализах Навального
Вакцинация
США могут ужесточить требования к вакцине против COVID-19
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
В Греции двух российских моряков приговорили к 300 годам колонии
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД оценил заявление Помпео о коалиции против "Северного потока — 2"
Здание МИД России
МИД: доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Посол России в Австрии ответил на критику вакцины "Спутник V" за рубежом
Акция протеста Марш справедливости в Минске
Оппозиция вышла на акции протеста в Минске
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева жестко осадила украинского политика за слова о Крыме
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине
Захарова заявила о кампании дезинформации вокруг ситуации с Навальным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Путин заявил, что производителям "за бугром" оказывают скрытую поддержку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Путин рассказал об "эффекте эскимо" у боевого блока "Авангард"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2
Названы главные помехи завершению "Северного потока — 2"
Здание МИД России
МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
22:41Умерла французская певица Жюльетт Греко
Лента новостейМолния