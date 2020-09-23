https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html

Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Прокуратура Болгарии заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:42

2020-09-23T16:42

2020-09-23T17:43

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны, говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что оба подозреваемых россиянина имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.Главный прокурор Болгарии Иван Гешев в среду официально уведомил МИД страны об итогах расследования.

https://ria.ru/20200723/1574762234.html

ralf4002 За чем там шпионить?! За болгарским перцем? 22

Алексей Смирнов Выслать всех болгарский дипломатов к ихней маме 17

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россия

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность, болгария, в мире