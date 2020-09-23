https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html
Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже
Прокуратура Болгарии заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:42
2020-09-23T16:42
2020-09-23T17:43
россия
безопасность
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577669871_0:131:1601:1031_1400x0_80_0_0_d1f3d7cc548e1697d70d5a575a36961b.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны, говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что оба подозреваемых россиянина имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.Главный прокурор Болгарии Иван Гешев в среду официально уведомил МИД страны об итогах расследования.
https://ria.ru/20200723/1574762234.html
ralf4002
За чем там шпионить?! За болгарским перцем?
22
Алексей Смирнов
Выслать всех болгарский дипломатов к ихней маме
17
20
россия
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577669871_0:0:1601:1200_1400x0_80_0_0_771718139fae45b4246cdfa3e86cf55a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, болгария, в мире