https://ria.ru/20210208/shvetsiya-1596574709.html
Швеция высылает российского дипломата
Швеция высылает российского дипломата
Швеция уведомила российского посла, что дипломат из российского посольства должен покинуть Швецию, это является "четким ответом на неприемлемое решение" выслать РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-08T18:46
2021-02-08T18:46
2021-02-09T06:16
анн линде (мид швеции)
россия
швеция
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Швеция уведомила российского посла, что дипломат из российского посольства должен покинуть Швецию, это является "четким ответом на неприемлемое решение" выслать шведского дипломата из РФ, сообщила глава МИД страны Анн Линде.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.
https://ria.ru/20210205/vysylka-1596237862.html
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анн линде (мид швеции), россия, швеция, в мире