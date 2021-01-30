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МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
Министерство иностранных дел России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата за якобы несоблюдение мер по противодействию пандемии... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T03:55
2021-01-30T03:55
россия
албания
в мире
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата за якобы несоблюдение мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах."Об этом будет объявлено", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приняла ли Москва ответное решение.Албания несколько дней назад объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов. При этом в нарушение международной дипломатической практики Албания назвала имя этого дипломата.Посольство России в Тиране заявило, что доказательств нарушений российским дипломатом мер против COVID-19 в Албании албанской стороной не предоставлено. В российском диппредставительстве указали, что решение албанских властей о высылке российского дипломата полагают необоснованным.
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россия, албания, в мире

МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании

03:55 30.01.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАлбания
Албания - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата за якобы несоблюдение мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.
"Об этом будет объявлено", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приняла ли Москва ответное решение.
Албания несколько дней назад объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов. При этом в нарушение международной дипломатической практики Албания назвала имя этого дипломата.
Посольство России в Тиране заявило, что доказательств нарушений российским дипломатом мер против COVID-19 в Албании албанской стороной не предоставлено. В российском диппредставительстве указали, что решение албанских властей о высылке российского дипломата полагают необоснованным.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии
 
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