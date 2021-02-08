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Польша объявила российского дипломата персоной нон грата
Польша объявила российского дипломата персоной нон грата
Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани, сообщает МИД страны. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:46
2021-02-08T18:50
россия
польша
познань
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани, сообщает МИД страны."В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани", - говорится в сообщении.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.
https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596432368.html
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россия, польша, познань

Польша объявила российского дипломата персоной нон грата

18:46 08.02.2021 (обновлено: 18:50 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани, сообщает МИД страны.
"В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани", - говорится в сообщении.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 23:15
Боррель "безуспешно" просил Лаврова пересмотреть высылку дипломатов
 
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