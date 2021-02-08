https://ria.ru/20210208/diplomat-1596574618.html

Польша объявила российского дипломата персоной нон грата

Польша объявила российского дипломата персоной нон грата

Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани, сообщает МИД страны. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:46

2021-02-08T18:46

2021-02-08T18:50

россия

польша

познань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572421115_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d2aec787f94fa1a346db3c673206bf69.jpg

ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани, сообщает МИД страны."В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата, МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани", - говорится в сообщении.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.

https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596432368.html

россия

польша

познань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, познань