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Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:25
2021-04-29T14:36
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева."Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трех болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении ведомства.
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россия, мид болгарии, болгария, в мире

Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

14:25 29.04.2021 (обновлено: 14:36 29.04.2021)
 
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Fotolia / Astrug
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии объявило российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам РФ с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.
"Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трех болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
13:32
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