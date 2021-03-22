https://ria.ru/20210322/bolgariya-1602348808.html

Болгария вышлет двух российских дипломатов

Болгария вышлет двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов в связи со "шпионским скандалом". Об этом сообщили в посольстве в Софии. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:34

2021-03-22T16:34

2021-03-22T17:45

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов в связи со "шпионским скандалом". Об этом сообщили в посольстве в Софии."В ходе расследования было установлено, что двое граждан Российской Федерации вели неконтролируемую разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Болгарии.Дипломатам дали 72 часа, чтобы покинуть страну."Демарш не поможет диалогу"В российском посольстве назвали высылку сотрудников безосновательной."С сожалением вынуждены констатировать, что этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога", — отметили в представительстве.Там также подчеркнули, что Москва сохраняет за собой право на ответ.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности Москвы прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.Шпионский скандалНа минувшей неделе прокуратура Болгарии объявила о задержании шести человек, имеющих отношение к национальной безопасности, которые якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Одного подозреваемого отпустили под залог.По сообщениям СМИ, под стражей остаются бывший начальник военной разведки Болгарии Иван Илиев, которого условно называют "резидент", глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, замначальника управления по бюджету Минобороны полковник Петр Петров, а также двое сотрудников военной разведки. Отмечается, что у Петрова дома при обыске нашли секретные документы НАТО.В прокуратуре Болгарии утверждают, что лидером группы был "резидент", а посредником между ним и российскими дипломатами стала его жена, у которой есть гражданство обеих стран.Это уже не первый эпизод в череде шпионских скандалов в Болгарии. Так, в сентябре прошлого года София объявила персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства из-за подозрений в шпионаже. В декабре из Болгарии выслали российского военного атташе, которого прокуратура заподозрила в сборе военной информации. В обоих случаях Москва указала на отсутствие доказательств и ответила зеркально.

https://ria.ru/20210320/otvet-1602148442.html

https://ria.ru/20210322/otvet-1602322516.html

https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html

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россия, в мире, болгария