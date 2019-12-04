Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Дмитрий Песков . Общение запланировано на 9 декабря в Париже в рамках "нормандского саммита". Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина Ангелы Меркель , заявил пресс-секретарь президента. Общение запланировано на 9 декабря в Париже в рамках "нормандского саммита".

"Какое отношение (это имеет. — Прим. ред.) к российским властям? Это абсолютно беспочвенные какие-то предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", — отметили в Кремле.

Ранее Песков уже опровергал связь между убийством в немецкой столице и "официальной Россией".

Что случилось в Берлине

В конце августа неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову.

Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина. В прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.

Двадцать пятого августа онлайн-журнал Spiegel написал, что следствие работает во всех направлениях, но наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". При этом подчеркивалось, что заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

Тридцатого августа то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".