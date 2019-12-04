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Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
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РИА Новости

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

13:03 04.12.2019 (обновлено: 14:16 04.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Общение запланировано на 9 декабря в Париже в рамках "нормандского саммита".

"Какое отношение (это имеет. — Прим. ред.) к российским властям? Это абсолютно беспочвенные какие-то предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", — отметили в Кремле.

Ранее Песков уже опровергал связь между убийством в немецкой столице и "официальной Россией".

Что случилось в Берлине

В конце августа неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову.
Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина. В прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
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Двадцать пятого августа онлайн-журнал Spiegel написал, что следствие работает во всех направлениях, но наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". При этом подчеркивалось, что заказчиком могли выступать либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
Тридцатого августа то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".
Московский Кремль
Вчера, 12:58
Кремль не имеет данных по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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4 декабря, 13:24
Алексей Николаевич
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