https://ria.ru/20210121/diplomat-1594087459.html

Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения мер по коронавирусу

Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения мер по коронавирусу

Албания вышлет российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения антикоронавирусных мер, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T22:56

2021-01-21T22:56

2021-01-21T23:23

тирана (город)

в мире

распространение коронавируса

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россия

албания

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Албания вышлет российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения антикоронавирусных мер, говорится в заявлении МИД страны.В ведомстве сообщили, что связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность из-за нарушения предписаний со стороны сотрудника дипмиссии."К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры <...> С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления", — отметили в албанском министерстве.При этом в Тиране выразили надежду, что Москва отнесется к этому решению как к вынужденной мере для защиты здоровья. Албанская сторона заверила российских коллег в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.В посольстве России в Албании считают обвинения в адрес Кривошеева необоснованными, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/albaniya-1584906724.html

тирана (город)

россия

албания

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тирана (город), в мире, коронавирус covid-19, россия, албания