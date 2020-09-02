https://ria.ru/20200902/vysylka-1576645202.html

Источник рассказал о работе российского дипломата, высланного из Австрии

Дипломат РФ, объявленный властями Австрии персоной нон грата, работал в постпредстве при международных организациях в Вене, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:33

2020-09-02T18:33

2020-09-02T18:33

высылка российского дипломата из австрии

австрия

вена

в мире

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<strong>ВЕНА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Дипломат РФ, объявленный властями Австрии персоной нон грата, работал в постпредстве при международных организациях в Вене, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В минувший четверг дипломатический источник сообщил РИА Новости, что российский дипломат покинул <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрию</a>.Ранее в понедельник, 24 августа, <a href="http://ria.ru/organization_MID_Avstrii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Австрии</a> подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, заявив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.В свою очередь посол Австрии в Москве <a href="http://ria.ru/person_JJokhannes_Ajjgner/" target="_blank" data-auto="true">Йоханнес Айгнер</a> затем был вызван в МИД РФ, ему выражен решительный протест в связи с необоснованным решением <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вены</a> выслать из страны российского дипломата, отметил МИД РФ. В порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в РФ.

https://ria.ru/20200824/vysylka-1576226326.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российского дипломата из австрии, австрия, вена, в мире