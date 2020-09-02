Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/vysylka-1576645202.html
Источник рассказал о работе российского дипломата, высланного из Австрии
Дипломат РФ, объявленный властями Австрии персоной нон грата, работал в постпредстве при международных организациях в Вене, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:33
2020-09-02T18:33
высылка российского дипломата из австрии
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223316_0:178:960:718_1400x0_80_0_0_7f5464c006d57aebfbeeb817907e8e5d.jpg
<strong>ВЕНА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Дипломат РФ, объявленный властями Австрии персоной нон грата, работал в постпредстве при международных организациях в Вене, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В минувший четверг дипломатический источник сообщил РИА Новости, что российский дипломат покинул <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрию</a>.Ранее в понедельник, 24 августа, <a href="http://ria.ru/organization_MID_Avstrii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Австрии</a> подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, заявив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.В свою очередь посол Австрии в Москве <a href="http://ria.ru/person_JJokhannes_Ajjgner/" target="_blank" data-auto="true">Йоханнес Айгнер</a> затем был вызван в МИД РФ, ему выражен решительный протест в связи с необоснованным решением <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вены</a> выслать из страны российского дипломата, отметил МИД РФ. В порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в РФ.
https://ria.ru/20200824/vysylka-1576226326.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223316_2:0:959:718_1400x0_80_0_0_74e10b680ad2fd34a73964770a17f37f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
высылка российского дипломата из австрии, австрия, вена, в мире

Источник рассказал о работе российского дипломата, высланного из Австрии

18:33 02.09.2020
1054
© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Посольство России в Австрии
ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Дипломат РФ, объявленный властями Австрии персоной нон грата, работал в постпредстве при международных организациях в Вене, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Он работал в постпредстве при международных организациях", - сообщил собеседник агентства.

В минувший четверг дипломатический источник сообщил РИА Новости, что российский дипломат покинул Австрию.
Ранее в понедельник, 24 августа, МИД Австрии подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, заявив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В свою очередь посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер затем был вызван в МИД РФ, ему выражен решительный протест в связи с необоснованным решением Вены выслать из страны российского дипломата, отметил МИД РФ. В порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в РФ.
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 11:15
Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
1811203
Обсудить 0
Высылка российского дипломата из АвстрииАвстрияВенаВ мире
Рекомендуем
Съезд движения Солидарность
В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
Минюст Белоруссии рассказал, что нужно оппозиции для регистрации партии
Алексей Навальный
Эксперт усмотрел угрозу "Северному потоку — 2" из-за ситуации с Навальным
Алексей Навальный
МИД назвал главных адресатов заявлений Берлина по Навальному
Алексей Навальный
В Кремле напомнили о результатах анализов Навального до отправки в Берлин
Алексей Навальный
МИД объяснил цель "мегафонной дипломатии" Германии в ситуации с Навальным
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Пропаганда по Геббельсу". Депутат оценила выводы по делу Навального
Митинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
Глава Белтелерадиокомпании рассказал об угрозах журналистам
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
"Семейства "Новичок" не существует": химик оценил заявления по Навальному
Алексей Навальный
Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Алексей Навальный
Навальный остается на ИВЛ в реанимации в немецкой клинике
Алексей Навальный
США прокомментировали информацию об отравлении Навального "Новичком"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния