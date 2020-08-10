https://ria.ru/20200810/1575608453.html
Словакия выслала трех российских дипломатов
Трех российских дипломатов высылают из Словакии по подозрению в шпионаже, сообщил Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:19
2020-08-10T21:20
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словакия
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572945190.html
Арсений Новиков
Что может интересовать разведку в Словакии...... Загадка.....
162
Николай Ефимов
ну и правильно, а то в ес уже вторая волна короны началась, дома целее будут
123
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россия
словакия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1400x0_80_0_0_108bb70bf0b42f6bbd1f6452b0bb9fc0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словакия, в мире
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Трех российских дипломатов высылают из Словакии
по подозрению в шпионаже, сообщил Блумберг
со ссылкой на неназванного чиновника.
Как отмечает собеседник агентства, они должны покинуть страну до конца недели.
"Решение было принято <...> новой администрацией премьер-министра Игоря Матовича", —говорится в статье.
МИД Словакии подтвердил агентству Рейтер, что действительно выслал российских дипломатов.
В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство пообещало зеркально ответить на это решение.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без объяснений объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующая страна должна отозвать такого представителя, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом.