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Словакия выслала трех российских дипломатов
Трех российских дипломатов высылают из Словакии по подозрению в шпионаже, сообщил Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:20
россия
словакия
в мире
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Что может интересовать разведку в Словакии...... Загадка.....
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россия
словакия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1400x0_80_0_0_108bb70bf0b42f6bbd1f6452b0bb9fc0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, словакия, в мире

Словакия выслала трех российских дипломатов

20:19 10.08.2020 (обновлено: 21:20 10.08.2020)
42509
© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу
© Фото : Pixabay / danielavaskova
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Трех российских дипломатов высылают из Словакии по подозрению в шпионаже, сообщил Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника.
Как отмечает собеседник агентства, они должны покинуть страну до конца недели.
"Решение было принято <...> новой администрацией премьер-министра Игоря Матовича", —говорится в статье.
МИД Словакии подтвердил агентству Рейтер, что действительно выслал российских дипломатов.
В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство пообещало зеркально ответить на это решение.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без объяснений объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующая страна должна отозвать такого представителя, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
15 июня, 13:35
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2010-2020 годах
92683017124396
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РоссияСловакияВ мире
Популярные комментарии
Что может интересовать разведку в Словакии...... Загадка.....
10 августа, 20:25
Арсений Новиков
1082640222
ну и правильно, а то в ес уже вторая волна короны началась, дома целее будут
10 августа, 20:22
НЕНиколай Ефимов
643730109
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