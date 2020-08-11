Три российских дипломата с семьями покинули Словакию

Посольство России в Братиславе отметило, что увязка решения о высылке с историей о выдаче виз вызывает по меньшей мере недоумение и выглядит непрофессионально и недостойно. А заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит как минимум нелогично, добавили в дипмиссии.