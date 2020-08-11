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Три российских дипломата с семьями покинули Словакию
Три российских дипломата, которых Словакия объявила персонами нон-грата, покинули страну, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Братиславе РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:39
москва
словакия
братислава
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, словакия, братислава, политика

Три российских дипломата с семьями покинули Словакию

14:21 11.08.2020 (обновлено: 15:39 11.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБратислава
Братислава
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Три российских дипломата, которых Словакия объявила персонами нон-грата, покинули страну, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Братиславе Владислав Куликов.
О высылке россиян стало известно накануне. Поводом для этого в словацком МИД назвали то, что действия этих дипломатов якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, пресс-секретарь ведомства Юрай Томага заявил РИА Новости, что в словацком генконсульстве в Санкт-Петербурге допускалось злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, речь идет о преступлении, совершенном на территории иного государства — члена НАТО и ЕС. Какое именно это преступление, он не уточнил.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Вчера, 13:23
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии
В российском МИД заявляли, что со стороны Москвы последует зеркальный ответ.
Посольство России в Братиславе отметило, что увязка решения о высылке с историей о выдаче виз вызывает по меньшей мере недоумение и выглядит непрофессионально и недостойно. А заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит как минимум нелогично, добавили в дипмиссии.
Некоторые СМИ связали высылку россиян с прошлогодним убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По версии следствия, его убил россиянин, въехавший в шенгенскую зону по паспорту на имя Вадима С., по заданию "от государственных ведомств российского правительства". Немецкая прокуратура утверждала, что российские власти причисляли убитого к террористам и обвиняли его в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират"*. В Германии он имел статус беженца.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Хангошвили принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, был одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске, а Россия неоднократно обращалась к Германии с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По словам российского лидера, Москва сделает "все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Вид на исторический центр Братиславы
Вчера, 13:11
Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов
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МоскваСловакияБратиславаПолитика
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