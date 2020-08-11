Три российских дипломата с семьями покинули Словакию

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Три российских дипломата, которых Словакия объявила персонами нон-грата, покинули страну, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Братиславе Владислав Куликов.
О высылке россиян стало известно накануне. Поводом для этого в словацком МИД назвали то, что действия этих дипломатов якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, пресс-секретарь ведомства Юрай Томага заявил РИА Новости, что в словацком генконсульстве в Санкт-Петербурге допускалось злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, речь идет о преступлении, совершенном на территории иного государства — члена НАТО и ЕС. Какое именно это преступление, он не уточнил.
В российском МИД заявляли, что со стороны Москвы последует зеркальный ответ.
Посольство России в Братиславе отметило, что увязка решения о высылке с историей о выдаче виз вызывает по меньшей мере недоумение и выглядит непрофессионально и недостойно. А заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит как минимум нелогично, добавили в дипмиссии.
Некоторые СМИ связали высылку россиян с прошлогодним убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По версии следствия, его убил россиянин, въехавший в шенгенскую зону по паспорту на имя Вадима С., по заданию "от государственных ведомств российского правительства". Немецкая прокуратура утверждала, что российские власти причисляли убитого к террористам и обвиняли его в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират"*. В Германии он имел статус беженца.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Хангошвили принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, был одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске, а Россия неоднократно обращалась к Германии с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По словам российского лидера, Москва сделает "все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.
*Террористическая организация, запрещенная в России.