https://ria.ru/20200923/diplomaty-1577672307.html

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:49

2020-09-23T17:49

2020-09-23T18:07

россия

мид болгарии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

болгария

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> МИД <a href="https://ria.ru/location_Bulgaria" target="_blank">Болгарии</a> высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a>.В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.Ранее в среду прокуратура Болгарии распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации болгарской армии.Эти данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали российской военной разведке в Москву, добавили в ведомстве.Там уточнили, что прекратили уголовное дело из-за дипстатуса его фигурантов.Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил МИД об итогах расследования.

https://ria.ru/20200831/vysylka-1576521856.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид болгарии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире