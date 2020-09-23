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МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:49
2020-09-23T18:07
россия
мид болгарии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> МИД <a href="https://ria.ru/location_Bulgaria" target="_blank">Болгарии</a> высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a>.В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.Ранее в среду прокуратура Болгарии распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации болгарской армии.Эти данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали российской военной разведке в Москву, добавили в ведомстве.Там уточнили, что прекратили уголовное дело из-за дипстатуса его фигурантов.Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил МИД об итогах расследования.
https://ria.ru/20200831/vysylka-1576521856.html
Шпионы в Болгарии? Хорошее название для комедийного сериала.....
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россия
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россия, мид болгарии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

17:49 23.09.2020 (обновлено: 18:07 23.09.2020)
11627
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Fotolia / Astrug
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер.
В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.
Ранее в среду прокуратура Болгарии распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации болгарской армии.
Эти данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали российской военной разведке в Москву, добавили в ведомстве.
Там уточнили, что прекратили уголовное дело из-за дипстатуса его фигурантов.
Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил МИД об итогах расследования.
Здание посольства Словакии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 12:42
Россия высылает трех словацких дипломатов
5915683107166
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РоссияМИД БолгарииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БолгарияВ мире
Популярные комментарии
Шпионы в Болгарии? Хорошее название для комедийного сериала.....
23 сентября, 18:06
Арсений НовиковАрсений Новиков
1063200021
Давайте Братушки, жгите дальше !!!!
23 сентября, 17:50
Лаврентий ПавловичЛаврентий Павлович
78410208
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