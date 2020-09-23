https://ria.ru/20200923/diplomaty-1577672307.html
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:49
2020-09-23T17:49
2020-09-23T18:07
россия
мид болгарии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> МИД <a href="https://ria.ru/location_Bulgaria" target="_blank">Болгарии</a> высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a>.В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.Ранее в среду прокуратура Болгарии распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации болгарской армии.Эти данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали российской военной разведке в Москву, добавили в ведомстве.Там уточнили, что прекратили уголовное дело из-за дипстатуса его фигурантов.Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил МИД об итогах расследования.
https://ria.ru/20200831/vysylka-1576521856.html
Арсений Новиков
Шпионы в Болгарии? Хорошее название для комедийного сериала.....
159
Лаврентий Павлович
Давайте Братушки, жгите дальше !!!!
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42
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болгария
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид болгарии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
МИД Болгарии
высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер
.
В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.
Ранее в среду прокуратура Болгарии распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации болгарской армии.
Эти данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали российской военной разведке в Москву, добавили в ведомстве.
Там уточнили, что прекратили уголовное дело из-за дипстатуса его фигурантов.
Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил МИД об итогах расследования.