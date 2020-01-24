Болгария объявила о высылке двоих российских дипломатов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Болгария объявила российского дипломата, а также сотрудника торгпредства персонами нон грата, послу России в Софии вручили соответствующие ноты, сообщила дипмиссия на своей странице в Болгария объявила российского дипломата, а также сотрудника торгпредства персонами нон грата, послу России в Софии вручили соответствующие ноты, сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook

"Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", — добавили в посольстве.

Отмечается, что сотрудники покинут Болгарию в предписанные сроки, а Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

"Считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", — заключили в посольстве.

Подозрения в шпионаже

Ранее в прокуратуре Болгарии заявили, что получили от Агентства национальной безопасности информацию о подозрении двух россиян в ведении шпионской деятельности.

Следствие утверждает, что гражданин России со статусом дипломата и аккредитованный в Болгарии в качестве первого секретаря консульского отдела посольства вел разведывательную деятельность с 2017 года.

По заявлению прокуратуры, вторым подозреваемым оказался также россиянин с дипломатическим иммунитетом, который работал в торговом представительстве. По утверждению прокуратуры, он собирал развединформацию с октября 2018 года.