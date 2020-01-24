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2020-01-24T19:31+0300
https://ria.ru/20200124/1563842652.html
Болгария объявила о высылке двоих российских дипломатов
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РИА Новости

Болгария объявила о высылке двоих российских дипломатов

17:49 24.01.2020 (обновлено: 19:31 24.01.2020)
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Болгария объявила российского дипломата, а также сотрудника торгпредства персонами нон грата, послу России в Софии вручили соответствующие ноты, сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook.
"Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", — добавили в посольстве.
Сотрудники болгарской полиции
Вчера, 12:49
Прокуратура Болгарии заподозрила двух россиян с дипстатусом в шпионаже
Отмечается, что сотрудники покинут Болгарию в предписанные сроки, а Москва оставляет за собой право принять ответные меры.
"Считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", — заключили в посольстве.

Подозрения в шпионаже

Ранее в прокуратуре Болгарии заявили, что получили от Агентства национальной безопасности информацию о подозрении двух россиян в ведении шпионской деятельности.
Следствие утверждает, что гражданин России со статусом дипломата и аккредитованный в Болгарии в качестве первого секретаря консульского отдела посольства вел разведывательную деятельность с 2017 года.
По заявлению прокуратуры, вторым подозреваемым оказался также россиянин с дипломатическим иммунитетом, который работал в торговом представительстве. По утверждению прокуратуры, он собирал развединформацию с октября 2018 года.
Уголовное дело приостановили на основании того, что граждане России обладают неприкосновенностью, указали в ведомстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:06
Кремль переадресовал МИД вопрос о деле против дипломатов в Болгарии
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РоссияБолгарияВ мире
Популярные комментарии
и че опять этим недоотуреченным недобратьям не понравилось? визит путина в израиль? ну типа прогнулись перед хозяином, молодцы.
24 января, 17:51
роман 1
148610012
Болгария ведется по шепоту США как про....ка)))
24 января, 17:52
Руслан Якубик
143500111
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