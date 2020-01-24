Прокуратура Болгарии заподозрила двух россиян с дипстатусом в шпионаже

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Болгарии после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто, говорится в заявлении ведомства.

"После получения данных от агентства национальной безопасности прокуратура возбудила два досудебных разбирательства по делу о преступлении против Республики Болгария в отношении двух иностранных граждан, которые собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи иностранному государству или иностранной организации", - заявили в прокуратуре.

Следствие утверждает, что гражданин России , имеющий статус дипломата и аккредитованный в Болгарии в качестве первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии, с 2017 года и по настоящее время вел разведывательную деятельность.По версии следствия, он собирал информацию, связанную с механизмами избирательного процесса в балканской стране.

По заявлению прокуратуры, вторым подозреваемым оказался также гражданин России с дипломатическим иммунитетом, который является сотрудником торгового представительства РФ в Софии. Расследование, по утверждению прокуратуры, показало, что он собирал разведывательную информацию в период с октября 2018 года по настоящее время.

Утверждается, что его интересовала информация, относящаяся к государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности, которую он, по заявлению болгарской прокуратуры, впоследствии направлял в штаб-квартиру разведывательной службы РФ в Москве. Для получения соответствующей информации он наладил контакты с гражданами Болгарии, у которых был доступ к информации в этой области, утверждает прокуратура.

Тем не менее, в соответствии со статьей 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, "несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых за преступления по статье 104 пункт 1 УК Болгарии, уголовное дело в отношении двух граждан России приостановлено на основании того, что они обладают неприкосновенностью", заявило ведомство.