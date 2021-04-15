СМИ рассказали подробности о намерении США выслать российских дипломатов
09:37 15.04.2021 (обновлено: 09:45 15.04.2021)
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.
В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.
"Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы знакомого с соответствующими планами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.