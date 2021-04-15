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СМИ рассказали подробности о намерении США выслать российских дипломатов
СМИ рассказали подробности о намерении США выслать российских дипломатов
США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:37
2021-04-15T09:45
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
москва
округ колумбия
россия
нью-йорк (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно."Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы знакомого с соответствующими планами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20210414/ukazyvat-1728251811.html
https://ria.ru/20210413/donbass-1728102104.html
москва
округ колумбия
россия
нью-йорк (город)
сша
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сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, москва, округ колумбия, россия, нью-йорк (город), сша, в мире

СМИ рассказали подробности о намерении США выслать российских дипломатов

09:37 15.04.2021 (обновлено: 09:45 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 15:09
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В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.
"Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы знакомого с соответствующими планами.
Бойцы разведывательно-штурмового батальона, Донбасс - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 16:18
Французы обвинили США в попытках рассорить Россию и Европу из-за Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
Сергей ЛавровДжо БайденДмитрий ПесковМоскваОкруг КолумбияРоссияНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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