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Решение выслать российских дипломатов неизменно, заявили в Германии
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РИА Новости

Решение выслать российских дипломатов неизменно, заявили в Германии

16:14 11.12.2019 (обновлено: 17:33 11.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. В МИД ФРГ "рады каждому сигналу о кооперации" со стороны России, но решение о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием убийства гражданина Грузии остается неизменным, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Мы рады каждому сигналу о кооперации и об указаниях из России, что там готовы к сотрудничеству, для этого необходимы конкретные шаги и конкретное сотрудничество. В нашей позиции и в решениях, принятых до сих пор, ничего не меняется", - заявила Адебар.
Она подтвердила, что у правительства ФРГ нет данных о том, что Россия обращалась с официальным запросом о правовой помощи в вопросе об экстрадиции гражданина Грузии.
Как заявил в свою очередь в среду на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, в правительстве ФРГ призывают российскую сторону к сотрудничеству и к предоставлению "всей известной информации" по делу об убийстве в Берлине. Он добавил, что не хочет спекулировать о дальнейших шагах Берлина в случае, если такое сотрудничество не будет достигнуто.
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"Мы ясно дали поняли о наших ожиданиях на разных уровнях и намерены сейчас посмотреть, приведет ли это к сотрудничеству со стороны России", - добавил Зайберт.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Бундестаг
10 декабря, 11:38
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
42201148
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Штеффен ЗайбертМария АдебарМИД РФМИД ГерманииДмитрий ПесковВ мире
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