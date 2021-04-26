https://ria.ru/20210426/rumyniya-1729967689.html
Румыния объявила заместителя военного атташе России персоной нон грата
Румыния объявила заместителя военного атташе России персоной нон грата
Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:01
2021-04-26T13:01
2021-04-26T14:23
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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева.В ведомстве пояснили, что действия россиянина "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Другие подробности не приводятся.Отношения России и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Россия реагирует зеркально.Самый серьезный дипломатический кризис наблюдается в отношениях Москвы и Праги.Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству право в любое время и без объяснения причин объявить кого-либо из сотрудников персоной нон грата. Работники дипмиссий защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата — единственный механизм, позволяющий обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата") или может служить символическим признаком неудовольствия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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румыния, россия, мид румынии, в мире
КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости.
Министерство иностранных дел Румынии
объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева.
В ведомстве пояснили, что действия россиянина "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Другие подробности не приводятся.
Отношения России
и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария
, Украина
, Чехия
, Словакия
, Польша
, Литва
, Латвия
и Эстония
. Россия реагирует зеркально.
Самый серьезный дипломатический кризис наблюдается в отношениях Москвы
и Праги
.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству право в любое время и без объяснения причин объявить кого-либо из сотрудников персоной нон грата.
Работники дипмиссий защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста.
Статус персоны нон грата — единственный механизм, позволяющий обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата") или может служить символическим признаком неудовольствия.