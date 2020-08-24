Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа
10:17 24.08.2020 (обновлено: 11:32 24.08.2020)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вена объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже, сообщила газета Krone.
Он должен до 1 сентября покинуть Австрию, уточнило издание. В посольстве России информацию СМИ комментировать не стали.
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Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия рассчитывает, что сообщения о высылке ее гражданина — недоразумение, ведь у Москвы с Веной "хорошие, крепкие отношения".
Он также напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, когда российских сотрудников диппредставительств высылали из европейских стран. По словам Джабарова, это плохая тенденция.
"Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией", — отметил сенатор.
Решение о том, последует ли зеркальный ответ Москвы, будет принимать Кремль, добавил Джабаров.
На прошлой неделе Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии".
Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы, а дипломата объявили персоной нон грата и выслали из страны.
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