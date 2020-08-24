https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576222597.html

Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа

Вена объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже, сообщила газета Krone. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:17

2020-08-24T10:17

2020-08-24T11:32

высылка российского дипломата из австрии

россия

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank">Вена</a> объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже, сообщила газета Krone.Он должен до 1 сентября покинуть Австрию, уточнило издание. В посольстве России информацию СМИ комментировать не стали.Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a>, Россия рассчитывает, что сообщения о высылке ее гражданина — недоразумение, ведь у Москвы с Веной "хорошие, крепкие отношения".Он также напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, когда российских сотрудников диппредставительств высылали из европейских стран. По словам Джабарова, это плохая тенденция. Решение о том, последует ли зеркальный ответ Москвы, будет принимать Кремль, добавил Джабаров.На прошлой неделе Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии</a>". Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы, а дипломата объявили персоной нон грата и выслали из страны.

https://ria.ru/20200820/1576026952.html

https://ria.ru/20200607/1572593336.html

https://ria.ru/20200615/1572938227.html

Егор Панкратов Ждите ответ. 118

Romeo Mustdie спалился 104

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российского дипломата из австрии, россия, австрия, в мире