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https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576222597.html
Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа
Вена объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже, сообщила газета Krone. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:17
2020-08-24T11:32
высылка российского дипломата из австрии
россия
австрия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank">Вена</a> объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже, сообщила газета Krone.Он должен до 1 сентября покинуть Австрию, уточнило издание. В посольстве России информацию СМИ комментировать не стали.Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a>, Россия рассчитывает, что сообщения о высылке ее гражданина — недоразумение, ведь у Москвы с Веной "хорошие, крепкие отношения".Он также напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, когда российских сотрудников диппредставительств высылали из европейских стран. По словам Джабарова, это плохая тенденция. Решение о том, последует ли зеркальный ответ Москвы, будет принимать Кремль, добавил Джабаров.На прошлой неделе Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии</a>". Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы, а дипломата объявили персоной нон грата и выслали из страны.
https://ria.ru/20200820/1576026952.html
https://ria.ru/20200607/1572593336.html
https://ria.ru/20200615/1572938227.html
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высылка российского дипломата из австрии, россия, австрия, в мире

Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа

10:17 24.08.2020 (обновлено: 11:32 24.08.2020)
42533
© AFP 2020 / Alex HaladaПолицейские у здания посольства России в Вене
Полицейские у здания посольства России в Вене
© AFP 2020 / Alex Halada
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вена объявила российского дипломата персоной нон грата в связи с делом о шпионаже, сообщила газета Krone.
Он должен до 1 сентября покинуть Австрию, уточнило издание. В посольстве России информацию СМИ комментировать не стали.
Города Мира. Осло
20 августа, 12:02
СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия рассчитывает, что сообщения о высылке ее гражданина — недоразумение, ведь у Москвы с Веной "хорошие, крепкие отношения".
Он также напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, когда российских сотрудников диппредставительств высылали из европейских стран. По словам Джабарова, это плохая тенденция.

"Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией", — отметил сенатор.

Решение о том, последует ли зеркальный ответ Москвы, будет принимать Кремль, добавил Джабаров.
Посольство России в Чехии
7 июня, 16:08
Высылаемые из Чехии дипломаты вернутся в Россию в воскресенье
На прошлой неделе Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии".
Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы, а дипломата объявили персоной нон грата и выслали из страны.
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Россия высылает двух чешских дипломатов
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Обсудить 46
Высылка российского дипломата из АвстрииРоссияАвстрияВ мире
Популярные комментарии
Ждите ответ.
24 августа, 10:23
Егор Панкратов
514310010
спалился
24 августа, 10:17
Romeo Mustdie
262413446
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