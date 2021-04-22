Истек срок ультиматума Праги о возвращении в Россию чешских дипломатов
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что высланных из РФ дипломатов должны в четверг до 12.00 (13:00 мск) вернуть, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим". Как ожидается, в четверг чешский посол будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа чешского посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.