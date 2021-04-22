https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729447493.html

Истек срок ультиматума Праги о возвращении в Россию чешских дипломатов

Истек срок ультиматума Праги о возвращении в Россию чешских дипломатов

Истек срок ультиматума о возвращении в Россию чешских дипломатов, который Прага предъявила Москве. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:07

2021-04-22T13:07

2021-04-22T13:07

россия

мария захарова

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Истек срок ультиматума о возвращении в Россию чешских дипломатов, который Прага предъявила Москве.Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что высланных из РФ дипломатов должны в четверг до 12.00 (13:00 мск) вернуть, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим". Как ожидается, в четверг чешский посол будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа чешского посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.

https://ria.ru/20210422/mid-1729440244.html

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россия, мария захарова, андрей бабиш, чехия, в мире