https://ria.ru/20211006/nato-1753376612.html
НАТО вышлет восемь российских дипломатов
НАТО вышлет восемь российских дипломатов - РИА Новости, 06.10.2021
НАТО вышлет восемь российских дипломатов
Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов, сообщила в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:27
2021-10-06T17:27
2021-10-06T21:59
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ЛОНДОН 6 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов, сообщила в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс.По ее словам, речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. Еще две должности сократят, таким образом в миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. Отмечается, что россияне должны уехать до конца октября.Позднее в НАТО подтвердили отзыв аккредитации у восьми человек и сокращение числа должностей.Источник РИА Новости в альянсе назвал такую политику последовательной. "Мы усилили оборону и сдерживание в ответ на агрессивные действия России, в то же время мы по-прежнему открыты для содержательного диалога", — добавил он.В представительстве страны при НАТО отказались комментировать эту информацию.Альянс уже высылал российских дипломатов в 2018 году в качестве меры реагирование на дело Скрипалей. Тогда аккредитацию отозвали у семи сотрудников постпредства, а еще трем отказали в ее предоставлении. В итоге представительство сократилось до 20 человек.
https://ria.ru/20210919/antonov-1750800873.html
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в мире, нато, россия
17:27 06.10.2021 (обновлено: 21:59 06.10.2021)
НАТО вышлет восемь российских дипломатов
НАТО вышлет восемь российских дипломатов в ответ на подозрения во враждебной деятельности
ЛОНДОН 6 окт — РИА Новости.
Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов, сообщила в Twitter
редактор телеканала Sky News
Дебора Хейнс.
"НАТО
решила наполовину уменьшить миссию России
при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж", — написала она.
По ее словам, речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. Еще две должности сократят, таким образом в миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. Отмечается, что россияне должны уехать до конца октября.
Позднее в НАТО подтвердили отзыв аккредитации у восьми человек и сокращение числа должностей.
Источник РИА Новости в альянсе назвал такую политику последовательной.
"Мы усилили оборону и сдерживание в ответ на агрессивные действия России, в то же время мы по-прежнему открыты для содержательного диалога", — добавил он.
В представительстве страны при НАТО отказались комментировать эту информацию.
Альянс уже высылал российских дипломатов в 2018 году в качестве меры реагирование на дело Скрипалей. Тогда аккредитацию отозвали у семи сотрудников постпредства, а еще трем отказали в ее предоставлении. В итоге представительство сократилось до 20 человек.