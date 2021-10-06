https://ria.ru/20211006/nato-1753376612.html

НАТО вышлет восемь российских дипломатов

НАТО вышлет восемь российских дипломатов - РИА Новости, 06.10.2021

НАТО вышлет восемь российских дипломатов

Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов, сообщила в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:27

2021-10-06T17:27

2021-10-06T21:59

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ЛОНДОН 6 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов, сообщила в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс.По ее словам, речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. Еще две должности сократят, таким образом в миссии останутся 10 человек вместо прежних 20. Отмечается, что россияне должны уехать до конца октября.Позднее в НАТО подтвердили отзыв аккредитации у восьми человек и сокращение числа должностей.Источник РИА Новости в альянсе назвал такую политику последовательной. "Мы усилили оборону и сдерживание в ответ на агрессивные действия России, в то же время мы по-прежнему открыты для содержательного диалога", — добавил он.В представительстве страны при НАТО отказались комментировать эту информацию.Альянс уже высылал российских дипломатов в 2018 году в качестве меры реагирование на дело Скрипалей. Тогда аккредитацию отозвали у семи сотрудников постпредства, а еще трем отказали в ее предоставлении. В итоге представительство сократилось до 20 человек.

https://ria.ru/20210919/antonov-1750800873.html

https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753247001.html

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в мире, нато, россия