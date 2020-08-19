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Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала
МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата, сообщила NRK со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что это связано с недавним... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:31
2020-08-19T15:21
россия
мид норвегии
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> решил выслать из страны российского дипломата, сообщила <a href="https://www.nrk.no/norge/norge-utviser-russisk-diplomat-1.15127588" target="_blank" rel="nofollow noopener">NRK</a> со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что это связано с недавним "шпионским скандалом". Позже информацию подтвердили в министерстве. По их данным, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом". При этом там отказались комментировать РИА Новости, какие именно законы нарушил сотрудник. Ожидается, что объявленный персоной нон-грата дипломат покинет королевство до конца недели.Ранее стало известно об аресте 50-летнего норвежца, подозреваемого в передаче гостайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>". Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.В Москве уже отреагировали на случившееся. Так, сенатор Владимир Джабаров уверен, что ответ Москвы будет зеркальным. Он также считает, что норвежские власти действовали "по указке США". В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что случившееся может быть следствием общей русофобской истерии и создаст негативный фон для отношений двух стран.В июле голландские спецслужбы опубликовали памятку по борьбе со шпионами. Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Мария Захарова</a> <a href="https://ria.ru/20200604/1572477542.html?in=t" target="_blank">заявляла</a>, что в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> заняты поиском мифических шпионов, вместо того чтобы бороться с общими вызовами.
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575796601.html
значит, вышлют норежца из Москвы
221
Ждите ответку!
214
50
россия
норвегия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, мид норвегии, норвегия, в мире

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

13:31 19.08.2020 (обновлено: 15:21 19.08.2020)
82856
© Фото : Посольство Российской Федерации в НорвегииЗдание посольства России в Норвегии
Здание посольства России в Норвегии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Норвегии
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата, сообщила NRK со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что это связано с недавним "шпионским скандалом".
Позже информацию подтвердили в министерстве. По их данным, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом". При этом там отказались комментировать РИА Новости, какие именно законы нарушил сотрудник. Ожидается, что объявленный персоной нон-грата дипломат покинет королевство до конца недели.
Ранее стало известно об аресте 50-летнего норвежца, подозреваемого в передаче гостайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
В Москве уже отреагировали на случившееся. Так, сенатор Владимир Джабаров уверен, что ответ Москвы будет зеркальным. Он также считает, что норвежские власти действовали "по указке США". В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что случившееся может быть следствием общей русофобской истерии и создаст негативный фон для отношений двух стран.
В июле голландские спецслужбы опубликовали памятку по борьбе со шпионами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Осло заняты поиском мифических шпионов, вместо того чтобы бороться с общими вызовами.
Не на того напали. Спецслужбы США вместо шпиона поймали дроворуба
14 августа, 17:26Акценты
Не на того напали. Спецслужбы США вместо шпиона поймали дроворубаНе зря разведки США набор объявляли для русскоязычных. Все там, в отделе дезинформации. Хотя русский для них, как неродной. Потому что у нас, если дрова, то сек, а если руб, то правду. А чтобы дроворуб, это нужно самим быть в дрова.
1432194928109574
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РоссияМИД НорвегииНорвегияВ мире
Популярные комментарии
значит, вышлют норежца из Москвы
19 августа, 13:32
О Ольга Занкова
985020071
Ждите ответку!
19 августа, 13:32
Егор Панкратов
935210068
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