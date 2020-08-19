Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала
13:31 19.08.2020 (обновлено: 15:21 19.08.2020)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата, сообщила NRK со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что это связано с недавним "шпионским скандалом".
Позже информацию подтвердили в министерстве. По их данным, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом". При этом там отказались комментировать РИА Новости, какие именно законы нарушил сотрудник. Ожидается, что объявленный персоной нон-грата дипломат покинет королевство до конца недели.
Ранее стало известно об аресте 50-летнего норвежца, подозреваемого в передаче гостайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
В Москве уже отреагировали на случившееся. Так, сенатор Владимир Джабаров уверен, что ответ Москвы будет зеркальным. Он также считает, что норвежские власти действовали "по указке США". В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что случившееся может быть следствием общей русофобской истерии и создаст негативный фон для отношений двух стран.
В июле голландские спецслужбы опубликовали памятку по борьбе со шпионами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Осло заняты поиском мифических шпионов, вместо того чтобы бороться с общими вызовами.
14 августа, 17:26АкцентыНе на того напали. Спецслужбы США вместо шпиона поймали дроворубаНе зря разведки США набор объявляли для русскоязычных. Все там, в отделе дезинформации. Хотя русский для них, как неродной. Потому что у нас, если дрова, то сек, а если руб, то правду. А чтобы дроворуб, это нужно самим быть в дрова.