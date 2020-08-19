https://ria.ru/20200819/1575981031.html

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата, сообщила NRK со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что это связано с недавним... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:31

2020-08-19T13:31

2020-08-19T15:21

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> решил выслать из страны российского дипломата, сообщила <a href="https://www.nrk.no/norge/norge-utviser-russisk-diplomat-1.15127588" target="_blank" rel="nofollow noopener">NRK</a> со ссылкой на представителя ведомства. Уточняется, что это связано с недавним "шпионским скандалом". Позже информацию подтвердили в министерстве. По их данным, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом". При этом там отказались комментировать РИА Новости, какие именно законы нарушил сотрудник. Ожидается, что объявленный персоной нон-грата дипломат покинет королевство до конца недели.Ранее стало известно об аресте 50-летнего норвежца, подозреваемого в передаче гостайны: якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>". Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.В Москве уже отреагировали на случившееся. Так, сенатор Владимир Джабаров уверен, что ответ Москвы будет зеркальным. Он также считает, что норвежские власти действовали "по указке США". В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что случившееся может быть следствием общей русофобской истерии и создаст негативный фон для отношений двух стран.В июле голландские спецслужбы опубликовали памятку по борьбе со шпионами. Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Мария Захарова</a> <a href="https://ria.ru/20200604/1572477542.html?in=t" target="_blank">заявляла</a>, что в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> заняты поиском мифических шпионов, вместо того чтобы бороться с общими вызовами.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575796601.html

Ольга Занкова значит, вышлют норежца из Москвы 221

Егор Панкратов Ждите ответку! 214

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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