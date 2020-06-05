Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата

Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге. Архивное фото

Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге

ПРАГА, 5 июн — РИА Новости. Правительство Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, заявил на пресс-конференции премьер-министр Андрей Бабиш

По его словам, это связано с историей о том, что российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин — эту выдумку, как утверждает Бабиш, один из сотрудников посольства России целенаправленно заслал Службе безопасности и информации.

""Кроме лишней работы для наших спецслужб, он таким образом создал дальнейшие проблемы в чешско-российских отношениях и нанесении ущерба репутации России в Чехии. Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства России были названы персонами нон грата", — сказал премьер.

Российское посольство назвало решение Праги недружественным шагом, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях. В дипмиссии отметили, что речь идет о сфабрикованной провокации, а действия чешской стороны свидетельствуют об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время российско-чешские отношения.

"Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", — заявили дипломаты.

В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявлены исполняющий обязанности главы представительства организации Андрей Кончаков и сотрудник Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

Скандал вокруг "дипломата с ядом"

В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

Позже чешские СМИ назвали имя этого человека — по их версии, это был Андрей Кончаков.

Российское посольство в Праге назвало эти сообщения "вопиющими и гнусными" и попросило предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану, так как из-за развернутой в СМИ персональной травли ему начали поступать угрозы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.