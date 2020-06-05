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2020-06-05T22:38
https://ria.ru/20200605/1572523289.html
Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата
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РИА Новости

Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата

14:51 05.06.2020 (обновлено: 22:38 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 5 июн — РИА Новости. Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, заявил на пресс-конференции премьер-министр Андрей Бабиш.
По его словам, это связано с историей о том, что российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин — эту выдумку, как утверждает Бабиш, один из сотрудников посольства России целенаправленно заслал Службе безопасности и информации.

""Кроме лишней работы для наших спецслужб, он таким образом создал дальнейшие проблемы в чешско-российских отношениях и нанесении ущерба репутации России в Чехии. Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства России были названы персонами нон грата", — сказал премьер.

Российское посольство назвало решение Праги недружественным шагом, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях. В дипмиссии отметили, что речь идет о сфабрикованной провокации, а действия чешской стороны свидетельствуют об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время российско-чешские отношения.
"Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", — заявили дипломаты.
В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявлены исполняющий обязанности главы представительства организации Андрей Кончаков и сотрудник Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.
Seznam, закройся. Чешским русофобам нашли-таки крайнего
12 мая, 17:25На грани
Seznam, закройся. Чешским русофобам нашли-таки крайнегоСпровоцировать антироссийские настроения – это хлеб западных спецслужб. А тут такой повод. Памятник Коневу снесли, власовцам поставили. Есть из-за чего чехам русских бояться. Получается же, что как Скрипаль, предали.

Скандал вокруг "дипломата с ядом"

В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
Позже чешские СМИ назвали имя этого человека — по их версии, это был Андрей Кончаков.
Российское посольство в Праге назвало эти сообщения "вопиющими и гнусными" и попросило предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану, так как из-за развернутой в СМИ персональной травли ему начали поступать угрозы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб, судя по всему, нет никаких доказательств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
29 апреля, 17:13
Захарова предупредила Чехию о последствиях ситуации с "отравлением"
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Обсудить 372
Андрей БабишРоссияЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Выслать в ответ пару чехов из России, стандартная практика. Но этого мало. Закрыть выездной туризм из России в Чехию, хотя бы на год, "ввиду коронавируса". Глядишь, и поумнеют слегка.
5 июня, 15:18
ЛГЛето Господне
314600111
А что тут думать, если Чехия была крупнейшим поставщиком танков для гитлера. Это все осталось на подсознательном уровне и передалось поколениям.
5 июня, 16:33
olpin51
26211523
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