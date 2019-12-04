Германия вышлет двух сотрудников посольства России

"Сегодня генеральный прокурор взял на себя расследование по этому делу на том основании, что имеются достаточные фактические свидетельства того, что убийство совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации или таковых органов автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации", — говорится в заявлении МИД.

Что случилось в Берлине

В конце лета неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.

Тридцатого августа то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы статьи сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, по их версии, отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".