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Германия вышлет двух сотрудников посольства России
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РИА Новости

Германия вышлет двух сотрудников посольства России

14:20 04.12.2019 (обновлено: 19:34 04.12.2019)
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© AFP 2019 / Odd AndersenПолицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине
© AFP 2019 / Odd Andersen
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

"Сегодня генеральный прокурор взял на себя расследование по этому делу на том основании, что имеются достаточные фактические свидетельства того, что убийство совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации или таковых органов автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации", — говорится в заявлении МИД.

Издание Spiegel сообщило, что ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с генпрокуратурой в расследовании убийства Торнике К.
В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, заявили, что Москва считает политизированными решения Берлина, поэтому будет вынуждена ответить зеркально.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", — отметили в МИД.

Ранее СМИ сообщили, что правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции против Москвы, если появятся доказательства того, что она имеет отношение к убийству гражданина Грузии.
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Что случилось в Берлине

В конце лета неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
Как сообщал онлайн-журнал Spiegel, следствие посчитало самым вероятным сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". Подчеркивалось, что заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
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Тридцатого августа то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы статьи сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, по их версии, отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно опровергал связь между убийством и "официальной Россией".
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеМИД ГерманииГерманияРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Мертвое море тоже мы убили?
4 декабря, 14:21
MYMake Yellowstone Great Again
1338600030
с 1941 по 1945 сколько людей убили?Всю германию в ноны отправить
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Вениамин Шабалин
191010120
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